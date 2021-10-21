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Киев закрывают на локдаун: что запретят при "красной зоне"

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Киев, Четверг 21 октября 2021 13:12
Киев закрывают на локдаун: что запретят при "красной зоне" Фото: Киев закрывают на локдаун (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Виталий Кличко в четверг, 21 октября заявил, что на пятничном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям города (22 октября) будет принято решение по переходу Киева в "красную зону" карантина.

Что могут запретить в столице во время срочного совещания - читайте далее в материале Styler.

Транспорт

Еще на 10 октября киевляне сделали заказы на более 600 тысяч пропусков в случае введения локдауна в Киеве.

Ведь до этого столичные чиновники заявили, что в случае ужесточения карантина общественным транспортом смогут воспользоваться лишь жители Киева со спецпропусками, а транспортные карты без разрешений во время жесткого карантина действовать не будут.

Учебные заведения

После того как в Минздраве в середине сентября приняли решение по "желтым" (одна доза) и "зеленым" (две дозы) сертификатов вакцинации, было также установлено, что в случае введения "красного уровня" эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

ТРЦ, общепит, спортзалы, кинотеатры и так далее

В том же решении Министерства здравоохранения было названо условие, при котором сможет работать бизнес. Оно одно - 100% наличие "зеленого" сертификата для всех - посетителей, работников, организаторов.

"Ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата", - говорится в сообщении.

Напомним, что на 21 октября в Украине - абсолютный рекорд по количеству заболевших от коронавируса и умерших от него.

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