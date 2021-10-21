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Киевлянам рассказали, на сколько и когда повысят проезд в транспорте

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Киев, Четверг 21 октября 2021 11:49
Киевлянам рассказали, на сколько и когда повысят проезд в транспорте Фото: в Киеве собираются повысить проезд в транспорте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Проезд в транспорте Киева собираются повысить в скором времени. Эта новость уже облетела все СМИ и некоторые даже начали озвучивать суммы в 20 и даже 25 гривен. Мол, именно столько будет стоить теперь проезд в транспорте столицы.

В интервью "Сегодня" главный замглавы КГГА Николай Поворозник ответил на вопросы по предстоящему подорожанию.

На сколько подорожает проезд

По его словам, 20 гривен проезд стоить точно не будет. О такой цене стоит забыть.

"Перевозчики просят увеличить стоимость проезда более чем на 20 гривен. Но такой стоимости однозначно не будет. Мы в любом случае будем изучать их расчеты. Набор составляющих таков: смогут ли горожане платить такие суммы, сможет ли бюджет поддержать перевозчиков так, как мы это делаем сейчас", - рассказал Поворозник.

Также чиновник сообщил, почему именно сейчас остро стал вопрос проезда.

"Произошла финансовая накладка со стоимостью отопления. Не поднимая стоимости отопления для киевлян, мы будем вынуждены дотировать теплоэнергетический комплекс города. А это значит, что другого выхода, как пересмотр тарифов на проезд в городском транспорте, у нас просто нет", - озвучил он причину.

Когда подорожает проезд

Поворозник заверил - в этом году стоимость проезда останется неизменной.

"Могу сказать, что проезд в городском транспорте подорожает точно не в этом году. Думаю, это произойдет в начале следующего года", - сообщил чиновник.

По его словам, льготникам не о чем переживать - для них проезд останется бесплатным.

"Льготы все сохранятся, хотя это и дополнительные расходы из бюджета. Горожанам будет предложена гибкая и понятная система проездных, которые позволят людям экономить. Могу сказать, что проезд по проездному будет дешевле, чем одноразовая поездка в транспорте", - резюмировал замглавы КГГА.

Как мы ранее писали, в Киеве вырастет стоимость проезда в метро и другом общественном транспорте.

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