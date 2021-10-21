Карта киянина для безкоштовного проїзду в транспорті: хто її може отримати
В Києві планують підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. Перевізники хочуть, щоб вартість проїзду склала 20 або навіть 25 гривень, але в КМДА стверджують, що тариф буде менше. Подорожчання очікується не раніше 2022 року, і для пільговиків проїзд залишиться безкоштовним.
А ось жителям столиці варто отримати "Карту киянина". Вона корисна для пільгових категорій і з її допомогою можна отримати різні знижки. Як її оформити – читайте нижче.
Оформити "Карту киянина" можуть всі зареєстровані в столиці громадяни України. З 2018 року список розширили й оформити її зможуть також:
- Внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Києві
- Особи, які офіційно працюють у Києві
- Студенти
- Батьки (опікуни) дітей, які навчаються в Києві
Як оформити карту
Карту можна оформити в будь-якому відділенні Ощадбанку. Для цього знадобляться такі документи:
Паспорт або документ, який його замінює
Ідентифікаційний номер
Документ, який підтверджує статус пільговика
Довідка про працевлаштування в організації, зареєстрованої в Києві
Кольорове фото 3х4
Які можливості дає "Карта киянина"
- Доступ до різних електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина"
- Можливість записати дитину в дитячий сад на сайті osvita.kyivcity.gov.ua. з картою також буде перевага в електронній черзі. Крім того, утримання дитини в саду буде оплачувати місто.
- Оплата комунальні платежі в "Ощад 24/7", на сайті ГІОЦ і через ЦКС.
- Можливість проголосувати за петиції та Громадський бюджет.
- Електронний квиток для проїзду в громадському транспорті Києва. Для пільговиків проїзд буде безкоштовний.
- Знижки на продукти та товари в багатьох торгово-сервісних мережах.
- Знижки на квитки в муніципальні театри та музеї.
- Знижки на відвідування зоопарку.
- Спеціальні ціни в мережі аптек.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві збираються ввести локдаун - що заборонять.