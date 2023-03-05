Карпатські тварини потрапили на фотопастки: рідкісні кадри із дикої природи

Де сфотографували диких тварин

Національний природний парк "Верховинський" розташований у найбільш віддаленій і важкодоступній частині українських Карпат. Там можна побачити природні ландшафти, які формувалися мільйони років.

Окрім унікальних пралісів, це місце цінне і своєю фауною. У парку водяться безліч диких тварин, що живуть у максимально природних умовах, на які не вплинула людина.

Саме тут працівники парку спостерігають за життям тварин. Аби не бентежити їх, природоохоронці встановили фотокамери у лісах, які фіксують звірів.

"Наразі на території Парку встановлено понад 20 фотопасток, це дає змогу спостерігати і зафіксувати активність диких тварин у зимовий період і не порушувати їхній спокій. Презентуємо деякі із світлин, що зроблені саме у такий спосіб", - пишуть природоохоронці.

Лисиця у карпатських лісах (фото: Facebook/Національний природний парк "Верховинський")

Які тварини потрапили на камери

В об'єктиви прихованих фотокамер потрапили стадо диких кабанів, зайці, лисиці, олені та інші дрібні звірі, яких важко ідентифікувати по фото.

"Минає період "білого полону", і здається, що все навколо завмерло, проте - життя продовжується. І навіть коли здається, що навколо тільки "біла ковдра", дикі тварини й надалі в пошуках поживи", - йдеться у повідомленні.

Працівники природного парку також зазначають, що зимовий період вкрай важкий для проведення моніторингових робіт, проте є дуже ефективний метод - це використання фотопасток.

Карпатські дикі тварини потрапили в об'єктиви прихованих фотокамер (фото: Facebook/Національний природний парк "Верховинський")