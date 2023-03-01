З одним оком і без носа: на фермі народилося козеня-мутант (унікальні фото)

На фермі у Таїланді народилося однооке козеня. У тварини також немає сформованого носа, через що йому важко дихати. Вчені відзначають, що такі патології бувають вкрай рідко.

Який вигляд має козеня-циклоп

Власниця ферми Супарат Джітланг розповіла, що виявила мутанта, коли зайшла в загін для худоби. Жінка була вражена, коли побачила немовля з одним оком і без носа.

"Давно вирощую кіз, але вперше стикаюся з подібним", - заявила власниця ферми, додавши, що, за винятком незвичайної зовнішності, дитинча в цілому здавалося здоровим.

Також зазначається, що у тварини немає ніздрів, вона дихає ротом і постійно задихається, ковтаючи повітря.

Такий вигляд має козеня-мутант (фото: ViralPress)

Власниця ферми побоюється, що козеня скоро помре від виснаження через проблеми з диханням. Відомо, що при циклопії спостерігається низький рівень виживання, але козеня, що народилося, поки що живе.

Власниця ферми Супарат Джітланг доглядає за козеням із патологіями (фото: ViralPress)

Чому виникають такі мутації

На думку дослідників, це випадок циклопії - рідкісного генетичного дефекту, при якому під час розвитку мозок не розділяється правильно на дві півкулі.

При такому стані бувають різні фізичні патології. Наприклад у тварини може не розвинутися рот або ніс. Такі новонароджені часто гинуть від задушення через деякий час після появи на світ.

Також зазначається, що в Індії у 2017 році народилася коза з такими ж порушеннями розвитку. У неї було велике око посередині чола і лише одне вухо.

Козеня поряд зі своєю мамою (фото: ViralPress)