З одним оком і без носа: на фермі народилося козеня-мутант (унікальні фото)
На фермі у Таїланді народилося однооке козеня. У тварини також немає сформованого носа, через що йому важко дихати. Вчені відзначають, що такі патології бувають вкрай рідко.
Про це повідомляє видання The Mirror.
Який вигляд має козеня-циклоп
Власниця ферми Супарат Джітланг розповіла, що виявила мутанта, коли зайшла в загін для худоби. Жінка була вражена, коли побачила немовля з одним оком і без носа.
"Давно вирощую кіз, але вперше стикаюся з подібним", - заявила власниця ферми, додавши, що, за винятком незвичайної зовнішності, дитинча в цілому здавалося здоровим.
Також зазначається, що у тварини немає ніздрів, вона дихає ротом і постійно задихається, ковтаючи повітря.
Такий вигляд має козеня-мутант (фото: ViralPress)
Власниця ферми побоюється, що козеня скоро помре від виснаження через проблеми з диханням. Відомо, що при циклопії спостерігається низький рівень виживання, але козеня, що народилося, поки що живе.
Власниця ферми Супарат Джітланг доглядає за козеням із патологіями (фото: ViralPress)
Чому виникають такі мутації
На думку дослідників, це випадок циклопії - рідкісного генетичного дефекту, при якому під час розвитку мозок не розділяється правильно на дві півкулі.
При такому стані бувають різні фізичні патології. Наприклад у тварини може не розвинутися рот або ніс. Такі новонароджені часто гинуть від задушення через деякий час після появи на світ.
Також зазначається, що в Індії у 2017 році народилася коза з такими ж порушеннями розвитку. У неї було велике око посередині чола і лише одне вухо.
Козеня поряд зі своєю мамою (фото: ViralPress)
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