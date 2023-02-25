7 дивовижних тварин, у реальність яких важко повірити (фото)

У світі є безліч екзотичних тварин, проте деякі з них настільки вражають своєю унікальністю, що й важко повірити, що вони реальні.

Окапі

Ці травоїдні тварини є родичами жирафів, хоча їх часто порівнюють із зебрами. У них дуже довгий язик, яким вони здатні очищувати свої повіки, вуха і збивати комах з шиї.

Окапи водяться на африканському континенті в Демократичній Республіці Конго. Як і всі травоїдні тварини, вони бояться хижаків, зокрема леопардів і людей - нелегальних браконьєрів, що становить велику небезпеку для диких тварин.

При цьому окапі не потрібно втікати від хижаків - коричневі та білі плями на їхньому тілі чудово їх маскують у тропічному лісі.

Окапі ближчі за спорідненістю до жираф, ніж до зебр (скриншот)

Блакитний дракон

Ці дивовижні тварини називаються Glaucus atlanticus. Відомо, що вони плавають у воді вниз головою. Блакитний колір добре поєднується з водою, роблячи цю істоту непомітною.

За зовнішністю ця тварина схожа на дракона, звідси і назва "Блакитний дракон". Вона здатна нападати жалом, що може призвести навіть до летального наслідку.

Ці тварини водяться у багатьох різних середовищах, але найчастіше зустрічаються в Індійському і Тихому океані.

Блакитний дракон плаває головою вниз (скриншот)

Японський краб-павук

Це членистоноге з величезним розмахом ніг, що робить його доволі моторошним створінням. Ноги у краба-павука ростуть протягом усього життя.

Вони можуть виростати до гігантських розмірів - 18 футів, що дорівнює 5,5 метрів. Ці істоти не плавають, але тримаються на мілководді. Краб-павук є делікатесом для японців, хоча зловити його непросто.

Японський краб-павук може виростати до 5,5 метрів (скриншот)

Риба-крапля

Риба-крапля схожа на купу розплавленого воску, її "обличчя" нагадує обличчя вередливого літнього чоловіка.

Ці істоти живуть у найглибших водах далеких країн Тасманії, Нової Зеландії та Австралії. Самки здатні відкладати тисячі крихітних рожевих яєць. І самці, і самки можуть сідати на відкладені яйця, щоб захистити їх від хижаків.

Варто відзначити, що риба-крапля має такий вигляд, лише коли вона "виходить" з води.

Рибу-краплю ще називають найсумнішою твариною через її вираз "обличчя" (скриншот)

Повільний лорі

Повільний лорі - єдиний примат, в якого є отруйні залози. Ці тварини живуть на деревах, де в основному висять на гілках вниз головою, тримаючись ногами. Це дозволяє їм їсти руками, навіть перебуваючи на деревах.

Хоча вони, як правило, спокійні тварини, вони мають надзвичайно отруйний укус, здатний завдати значної шкоди хижакам і суперникам.

Повільні лорі можуть залишатися абсолютно безшумними і непоміченими перед обличчям небезпеки. Вони мають два язики, один зазубрений для чищення зубів, а інший достатньо довгий, щоб смоктати квіти нектарника.

Повільний лорі має два язики (скриншот)

Аксолотль

Аксолотлі - це прісноводні саламандри. Їхня загальна поведінка різниться між особинами: вони можуть бути самотніми, соціальними, активними чи сплячими.

Аксолотлі живуть майже у всіх озерах Мексики. Мабуть, найпримітніша річ у цих істотах - це їхня здатність без зусиль відновлюватися.

Це унікальна властивість, оскільки не всі амфібії регенеруються так само як аксолотль. Вони можуть відновлювати майже всі частини тіла, наприклад, кінцівки, хребет, щелепи та частини мозку. Після цього навіть не залишається жодного шраму.

Ці тварини здатні "відрощувати" втрачені частини тіла (скриншот)

Риба-паку

Риба-паку є представником сімейства піраньєвих. Це доволі велика істота, яке живе в річках Амазонки та інших водах Південної Америки. Особливість цієї тварини - її рот нагадує людський. Ця риба має "людські зуби", а харчується вона горіхами й насінням.

Деякі люди тримають рибу-паку як домашніх тварин. За їхніми розповідями ті люблять притискатися до своїх господарів, якщо це необхідно.

Риба-паку має "людські зуби" (скриншот)