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Карпатские животные попали на фотоловушки: редкие кадры из дикой природы

В карпатских лесах зафиксировали на фото диких животных (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Карпатах удалось сфотографировать диких животных, которые вышли на поиски пищи. В объективы скрытых камер попали стадо кабанов, зайцы, лисы, олени и другие мелкие звери.

Фото зверей в дикой природе поделился Национальный природный парк "Верховинский" на своей странице в Facebook.

Где сфотографировали диких животных

Национальный природный парк "Верховинский" расположен в наиболее отдаленной и труднодоступной части украинских Карпат. Там можно увидеть природные ландшафты, которые формировались миллионы лет.

Кроме уникальных лесов, это место ценно и своей фауной. В парке водятся множество диких животных, обитающих в максимально естественных условиях, на которые не повлиял человек.

Именно здесь работники парка наблюдают редкие виды животных. Чтобы не тревожить их, охранники природы установили фотокамеры в лесах, которые фиксируют жизнь зверей.

"В настоящее время на территории Парка установлено более 20 фотоловушек, это позволяет наблюдать и фиксировать активность диких животных в зимний период и не нарушать их покой. Представляем некоторые из фотографий, которые сделаны именно таким образом", - пишут работники парка.

Лиса в карпатских лесах (фото: Facebook/Национальный природный парк "Верховинский")

Какие животные попали на камеры

В объективы скрытых фотокамер попали стадо диких кабанов, зайцы, лисы, олени и другие мелкие звери, которые трудно идентифицировать по фото.

"Проходит период "белого плена", и кажется, что все вокруг замерло, однако - жизнь продолжается. И даже когда кажется, что вокруг только "белое одеяло", дикие животные и дальше в поисках пищи", - говорится в сообщении.

Работники природного парка также отмечают, что зимний период крайне тяжел для проведения мониторинговых работ, однако есть очень эффективный метод - использование фотоловушек.

Карпатские дикие животные попали в объективы скрытых фотокамер (фото: Facebook/Национальный природный парк "Верховинский")

Раньше мы делились фото уникальных животных, в реальность которых трудно поверить.

Недавно мы сообщали о том, что на ферме родился козленок без носа и с одним глазом.

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