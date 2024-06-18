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У Карпатах помітили 400-кілограмового хижака, зустріч із яким дуже небезпечна: як він виглядає

У Карпатах помітили дуже великого ведмедя (колаж: РБК-Україна)
Автор: Марина Кравченко

У Національному природному парку "Верховинський" сфотографували бурого ведмедя. Зустріч з такою твариною може стати фатальною для необачних туристів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нацпарку у Facebook.

Не забувайте про обережність

Цей ведмідь випадково потрапив до об’єктива камери, прогулюючись територією парку. Велетень важить близько 400 кілограмів

Такі знімки слугують важливим нагадуванням для всіх туристів, що подорожують у Карпатах. Національний парк просить відвідувачів бути обачними, щоб не натрапити на ведмедя або іншого хижака, що може жити на цій території.

Бурий ведмідь у Карпатах (фото: facebook.com/FZS.Ukraine)

Ведмеді в Україні

Сьогодні ведмідь - це найбільший хижак, що мешкає територією України.

З 2003 року бурого ведмедя було внесено до Червоної книги України через значне скорочення чисельності. Зараз він знаходиться під загрозою вимирання в нашій країні.

Популяція ведмедів продовжує стрімко зменшуватися. Причинами є:

  • нелегальне полювання
  • вилучення з дикої природи для утримання в неволі
  • забруднення довкілля.

Кожному українцю слід пам'ятати про важливість захисту природи, адже недбале ставлення до оточуючого світу може привести до жахливих наслідків.

Раніше ми писали вже про врятованого з-під обстрілів капібару Тоху та його реабілітацію.

Також ми публікували 10 вражаючих фактів про білих кішок, які здивують кожного.

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Тварини