У Карпатах помітили 400-кілограмового хижака, зустріч із яким дуже небезпечна: як він виглядає

Не забувайте про обережність

Цей ведмідь випадково потрапив до об’єктива камери, прогулюючись територією парку. Велетень важить близько 400 кілограмів

Такі знімки слугують важливим нагадуванням для всіх туристів, що подорожують у Карпатах. Національний парк просить відвідувачів бути обачними, щоб не натрапити на ведмедя або іншого хижака, що може жити на цій території.

Бурий ведмідь у Карпатах (фото: facebook.com/FZS.Ukraine)

Ведмеді в Україні

Сьогодні ведмідь - це найбільший хижак, що мешкає територією України.

З 2003 року бурого ведмедя було внесено до Червоної книги України через значне скорочення чисельності. Зараз він знаходиться під загрозою вимирання в нашій країні.

Популяція ведмедів продовжує стрімко зменшуватися. Причинами є:

нелегальне полювання

вилучення з дикої природи для утримання в неволі

забруднення довкілля.

Кожному українцю слід пам'ятати про важливість захисту природи, адже недбале ставлення до оточуючого світу може привести до жахливих наслідків.