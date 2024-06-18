В Карпатах заметили 400-килограммового хищника, встреча с которым очень опасна: как он выглядит

В Национальном природном парке "Верховинский" сфотографировали бурого медведя. Встреча с таким животным может стать роковой для опрометчивых туристов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нацпарка в Facebook.
Этот медведь случайно попал в объектив камеры, прогуливаясь по территории парка. Великан весит около 400 кг.
Такие снимки служат важным напоминанием для всех путешествующих в Карпатах туристов. Национальный парк просит посетителей быть осмотрительными, чтобы не встретить медведя или другого хищника, что может жить на этой территории.
Бурый медведь в Карпатах (фото: facebook.com/FZS.Ukraine)
Сегодня медведь - это самый большой хищник, проживающий на территории Украины.
С 2003 года бурый медведь внесен в Красную книгу Украины из-за значительного сокращения численности. В настоящее время он находится под угрозой вымирания в нашей стране.
Популяция медведей продолжает стремительно уменьшаться. Причины:
Каждому украинцу следует помнить о важности защиты природы, ведь небрежное отношение к окружающему миру может привести к ужасным последствиям.
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