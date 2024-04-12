Кардіолог назвала стан у жінок, коли потрібно частіше обстежувати серце

Чому жінкам потрібно часто обстежувати серце

Під час репродуктивного віку жіночі естрогени, які активно виробляються, сприяють гнучкості судин, знижують рівень поганого холестерину (LDL) і підвищують рівень доброго холестерину (HDL), а це своєю чергою знижує ризик розвитку атеросклерозу.

Окрім цього відбувається і позитивний вплив на рівень артеріального тиску, саме естрогени допомагають утримувати його під контролем.

Що відбувається після менопаузи

Після початку менопаузи рівень естрогенів суттєво знижується. З рівнем холестерину відбувається протилежна ситуація відносно репродуктивного віку:

поганий холестерин (LDL) збільшується

добрий холестерину (HDL) зменшується

Це створює додаткові ризики захворювань серця. Також внаслідок відсутності естрогенів судини можуть стати менш елестисними, через це зростає ризик підвищення артеріального тиску, розвитку атеросклерозу та інших захворювань.

В результаті жінки повинні регулярно відвідувати свого гінеколога та після початку менопаузи внести у свій календар регулярний кардіочекап.

Лікар додала, якщо стежити за своїм здоровʼям, то можна попередити більшість проблем зі здоровʼям.

Коли починається менопауза

Пременопауза починається приблизно в 45 років (інколи в 38-40). Яєчники ще продовжують функціонувати, але менструації нерегулярні, а час між ними збільшується.

Цей період може супроводжуватись головним болем, зниженням лібідо, приливами, посиленим потовиділенням.

Менопауза починається в 50-53 роки. Через значне зниження рівня естрогенів, у жінки припиняються менструації.

Приливи жару, як один із симптомів менопаузи зазвичай викликані змінами рівня гормонів, що контролюють температуру тіла. Приливи можуть виникати раптово протягом дня та ночі, а також можуть бути і викликані:

вживанням гострої їжі, кофеїну та алкоголю

курінням

носінням надто теплого одягу

високою температурою навколишнього середовища

тривогою та напруженням

лікуванням деяких типів раку

вживанням певних ліків

Якщо окрім приливів спостерігається погіршення самопочуття, втома, слабкість, втрата ваги або діарея, то потрібно повідомити про це лікаря.