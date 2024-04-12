Кардиолог назвала состояние у женщин, когда нужно чаще обследовать сердце

Риск сердечных заболеваний возрастает у всех с возрастом, но у женщин симптомы могут оказаться более очевидными после наступления менопаузы. Кардиолог рассказала, что во время менопаузы нужно почаще обследовать сердце.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
Во время репродуктивного возраста производящиеся женские эстрогены способствуют гибкости сосудов, снижают уровень плохого холестерина (LDL) и повышают уровень хорошего холестерина (HDL), а это в свою очередь снижает риск развития атеросклероза.
Кроме этого происходит и положительное влияние на уровень артериального давления, именно эстрогены помогают удерживать его под контролем.
После начала менопаузы уровень эстрогенов значительно снижается. С уровнем холестерина происходит противоположная ситуация в отношении репродуктивного возраста:
Это создает дополнительные опасности заболеваний сердца. Также вследствие отсутствия эстрогенов сосуды могут стать менее элестисными, поэтому возрастает риск повышения артериального давления, развития атеросклероза и других заболеваний.
В результате женщины должны регулярно посещать гинеколога и после начала менопаузы внести в свой календарь регулярный кардиочекап.
Врач добавила, если следить за своим здоровьем, то можно предупредить большинство проблем со здоровьем.
Пременопауза начинается примерно в 45 лет (иногда в 38-40). Яичники еще продолжают работать, но менструации нерегулярны, а время меж ними возрастает.
Этот период может сопровождаться головной болью, снижением либидо, приливами, усиленным потоотделением.
Менопауза начинается в 50-53 годы. Из-за значительного снижения уровня эстрогенов у женщины прекращаются менструации.
Приливы жара как один из симптомов менопаузы обычно вызваны изменениями уровня гормонов, контролирующих температуру тела. Приливы могут возникать внезапно в течение дня и ночи, а также могут быть вызваны:
Если, кроме приливов, наблюдается ухудшение самочувствия, усталость, слабость, потеря веса или диарея, то нужно сообщить об этом врачу.
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