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Кардиолог назвала состояние у женщин, когда нужно чаще обследовать сердце

Кардиолог рассказала, почему нужно обследовать сердце при менопаузе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Риск сердечных заболеваний возрастает у всех с возрастом, но у женщин симптомы могут оказаться более очевидными после наступления менопаузы. Кардиолог рассказала, что во время менопаузы нужно почаще обследовать сердце.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Почему женщинам нужно часто обследовать сердце

Во время репродуктивного возраста производящиеся женские эстрогены способствуют гибкости сосудов, снижают уровень плохого холестерина (LDL) и повышают уровень хорошего холестерина (HDL), а это в свою очередь снижает риск развития атеросклероза.

Кроме этого происходит и положительное влияние на уровень артериального давления, именно эстрогены помогают удерживать его под контролем.

Что происходит после менопаузы

После начала менопаузы уровень эстрогенов значительно снижается. С уровнем холестерина происходит противоположная ситуация в отношении репродуктивного возраста:

  • плохой холестерин (LDL) увеличивается
  • хороший холестерин (HDL) уменьшается

Это создает дополнительные опасности заболеваний сердца. Также вследствие отсутствия эстрогенов сосуды могут стать менее элестисными, поэтому возрастает риск повышения артериального давления, развития атеросклероза и других заболеваний.

В результате женщины должны регулярно посещать гинеколога и после начала менопаузы внести в свой календарь регулярный кардиочекап.

Врач добавила, если следить за своим здоровьем, то можно предупредить большинство проблем со здоровьем.

Когда начинается менопауза

Пременопауза начинается примерно в 45 лет (иногда в 38-40). Яичники еще продолжают работать, но менструации нерегулярны, а время меж ними возрастает.

Этот период может сопровождаться головной болью, снижением либидо, приливами, усиленным потоотделением.

Менопауза начинается в 50-53 годы. Из-за значительного снижения уровня эстрогенов у женщины прекращаются менструации.

Приливы жара как один из симптомов менопаузы обычно вызваны изменениями уровня гормонов, контролирующих температуру тела. Приливы могут возникать внезапно в течение дня и ночи, а также могут быть вызваны:

  • употреблением острой пищи, кофеина и алкоголя
  • курением
  • ношением слишком теплой одежды
  • высокой температурой окружающей среды
  • тревогой и напряжением
  • лечением некоторых типов рака
  • употреблением определенных лекарств

Если, кроме приливов, наблюдается ухудшение самочувствия, усталость, слабость, потеря веса или диарея, то нужно сообщить об этом врачу.

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