Кардиолог назвала состояние у женщин, когда нужно чаще обследовать сердце

Почему женщинам нужно часто обследовать сердце

Во время репродуктивного возраста производящиеся женские эстрогены способствуют гибкости сосудов, снижают уровень плохого холестерина (LDL) и повышают уровень хорошего холестерина (HDL), а это в свою очередь снижает риск развития атеросклероза.

Кроме этого происходит и положительное влияние на уровень артериального давления, именно эстрогены помогают удерживать его под контролем.

Что происходит после менопаузы

После начала менопаузы уровень эстрогенов значительно снижается. С уровнем холестерина происходит противоположная ситуация в отношении репродуктивного возраста:

плохой холестерин (LDL) увеличивается

хороший холестерин (HDL) уменьшается

Это создает дополнительные опасности заболеваний сердца. Также вследствие отсутствия эстрогенов сосуды могут стать менее элестисными, поэтому возрастает риск повышения артериального давления, развития атеросклероза и других заболеваний.

В результате женщины должны регулярно посещать гинеколога и после начала менопаузы внести в свой календарь регулярный кардиочекап.

Врач добавила, если следить за своим здоровьем, то можно предупредить большинство проблем со здоровьем.

Когда начинается менопауза

Пременопауза начинается примерно в 45 лет (иногда в 38-40). Яичники еще продолжают работать, но менструации нерегулярны, а время меж ними возрастает.

Этот период может сопровождаться головной болью, снижением либидо, приливами, усиленным потоотделением.

Менопауза начинается в 50-53 годы. Из-за значительного снижения уровня эстрогенов у женщины прекращаются менструации.

Приливы жара как один из симптомов менопаузы обычно вызваны изменениями уровня гормонов, контролирующих температуру тела. Приливы могут возникать внезапно в течение дня и ночи, а также могут быть вызваны:

употреблением острой пищи, кофеина и алкоголя

курением

ношением слишком теплой одежды

высокой температурой окружающей среды

тревогой и напряжением

лечением некоторых типов рака

употреблением определенных лекарств

Если, кроме приливов, наблюдается ухудшение самочувствия, усталость, слабость, потеря веса или диарея, то нужно сообщить об этом врачу.