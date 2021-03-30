Рада предусмотрела выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: кто их получит и когда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 312 нардепов.

Из госбюджета выделят по 8 тысяч гривен, а дополнительные деньги могут быть выплачены по решению местных властей.

Кто может рассчитывать на помощь

Компенсация положена ФОПам и наемным работникам, чей вид основной деятельности определен Кабинетом министров. После вступления в силу закона Кабмин отдельным постановлением установит перечень видов деятельности для выплат. В прошлом году в этот список попали общепит, торговля непродовольственными товарами, сфера развлечений с определенными кодами ВЭД.

Выплаты стартуют через 10 дней после подписания президентом и вступления закона в силу. Таким образом, ФОПы и наемные работники смогут получить деньги с середины апреля.

Для подачи заявления установлен срок в 30 дней после начала усиленного карантина (попадания региона в "красную" зону). Стоит отметить, что программа рассчитана на весь 2021 год, и если область попадет в "красную" зону позже, то выплаты начнутся с этого момента.

Как получить выплаты

Заявки нужно будет подавать через "Дію". Система автоматически будет отсеивать тех, кто не проходит по основному критерию для получения денег - коду деятельности ФОПа или предприятия наемного работника. После прохождения процедуры средства поступят на счет ФОПа или на банковский счет наемного работника.

Перечисление средств осуществляет Пенсионный фонд по спискам, предоставленными Министерством цифровой трансформации в пределах сумм, поступивших от главного распорядителя соответствующей бюджетной программы. Выплата должна быть не позднее следующего операционного дня после их поступления.

Кому не выплатят по 8 тысяч гривен

Могут отказать наемным работникам, которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, не насчитавшего ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала, а именно:

четвертого квартала 2020 года, если карантин усилили в феврале - апреле 2021;

первого квартала 2021, если карантин усилили в мае - июле 2021;

второго квартала 2021, если карантин усилили в августе - октябре 2021;

третьего квартала 2021, если карантин усилили в ноябре - декабре 2021 года.

Также могут отказать наемным работникам:

работающим у предпринимателя, вид деятельности которого не входит в перечень;

работающим у предпринимателя по совместительству;

средняя заплата которых превышает тридцать тысяч гривен в месяц. Для ее исчисления учитываются все три месяца последнего отчетного квартала, предшествующего обращению за помощью.

Не могут претендовать на выплаты ФОПы, которые являются застрахованными лицами:

госрегистрация которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается обращение, составляет менее трех месяцев;

которые за последний отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за шесть месяцев;

основной вид экономической деятельности которых не входит в перечень;

которые являются наемными работниками и ФОП одновременно;

предпринимательская деятельность которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором в регионе усиливают карантин, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, прекращена.

Источники средств

Законопроектом установлено, что компенсации выплачиваются за счет средств государственного бюджета Украины - в размере 8 тысяч гривен; за счет средств местного бюджета - в размере, определенном решением органа местного самоуправления.

В Главном научно-экспертном управлении Верховной рады обратили внимание, что если порядок выплаты пособия за счет госбюджета определен в проекте подробно, то вопрос выплаты за счет местных бюджетов - недостаточно четко. В проекте не установлены условия и критерии, при которых орган местного самоуправления принимает решение о выплатах.

В законе прописано предоставление компенсаций ФОПам и наемным работникам, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности. ГНЭУ парламента подчеркивает, что вне поля зрения автора закона осталась возможность ужесточения карантина на территории всей Украины в целом.