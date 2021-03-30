Карантинні виплати для ФОП: хто зможе отримати допомогу у 2021 році
Верховна рада проголосувала за відновлення компенсації фізичним особам-підприємцям і найманим працівникам, які постраждали від карантину. За законопроєкт №5300 проголосувало 312 народних депутатів. З державного бюджету виділять по 8 тисяч гривень, але за рішенням місцевої влади можуть дати й додаткові гроші.
Хто зможе отримати компенсацію від держави, як її оформити і які потрібні документи – читайте в нашому матеріалі нижче.
Хто зможе отримати допомогу
Компенсація за карантин належить фізичним особам-підприємцям і найманим працівникам, чий основний вид діяльності визначений Кабінетом міністрів. Новий перелік видів діяльності Кабінет міністр затвердить після вступу в силу закону.
Під час локдауна у 2020 році в цей список потрапили працівники та ФОП у сфері громадського харчування, торгівлі непродовольчими товарами, сфери розваг – з певними кодами ЗЕД.
Коли потрібно подати документи та коли почнуть виплачувати допомогу
Подати заявку на отримання допомоги потрібно протягом 30 днів з моменту посилення карантину в регіоні. Виплати почнуть здійснювати через 10 днів після підписання закону президентом та набуття чинності. Нова програма розрахована на весь 2021 рік.
Як подати документи
Подати документи можна через портал "Дія", а також за допомогою мобільного додатку "Дія".
Подача документів через портал:
- Реєстрація або авторизація на порталі в особистому кабінеті. Для цього потрібен електронний підпис або BankID
- Обрати розділ "Послуги" – "Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам".
- Далі дані громадянина будуть перевірятися в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду України.
- Після – потрібно підтвердити поточне місце роботи.
- Вказати номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN
- Перевірити та відправити заповнену заяву.
Подача документів через додаток:
- Авторизуватися в додатку "Дія" (за допомогою Приват24, BankID або Monobank)
- Обрати розділ "Послуги" – "Отримати допомогу".
- Далі дані будуть перевірятися в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду України.
- Ввести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили розмір компенсації ФОП за локдаун.