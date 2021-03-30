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Карантинні виплати для ФОП: хто зможе отримати допомогу у 2021 році

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 17:03
Карантинні виплати для ФОП: хто зможе отримати допомогу у 2021 році В Україні знову почнуть виплачувати компенсацію за карантин (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Верховна рада проголосувала за відновлення компенсації фізичним особам-підприємцям і найманим працівникам, які постраждали від карантину. За законопроєкт №5300 проголосувало 312 народних депутатів. З державного бюджету виділять по 8 тисяч гривень, але за рішенням місцевої влади можуть дати й додаткові гроші.

Хто зможе отримати компенсацію від держави, як її оформити і які потрібні документи – читайте в нашому матеріалі нижче.

Хто зможе отримати допомогу

Компенсація за карантин належить фізичним особам-підприємцям і найманим працівникам, чий основний вид діяльності визначений Кабінетом міністрів. Новий перелік видів діяльності Кабінет міністр затвердить після вступу в силу закону.

Під час локдауна у 2020 році в цей список потрапили працівники та ФОП у сфері громадського харчування, торгівлі непродовольчими товарами, сфери розваг – з певними кодами ЗЕД.

Коли потрібно подати документи та коли почнуть виплачувати допомогу

Подати заявку на отримання допомоги потрібно протягом 30 днів з моменту посилення карантину в регіоні. Виплати почнуть здійснювати через 10 днів після підписання закону президентом та набуття чинності. Нова програма розрахована на весь 2021 рік.

Як подати документи

Подати документи можна через портал "Дія", а також за допомогою мобільного додатку "Дія".

Подача документів через портал:

  • Реєстрація або авторизація на порталі в особистому кабінеті. Для цього потрібен електронний підпис або BankID
  • Обрати розділ "Послуги" – "Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам".
  • Далі дані громадянина будуть перевірятися в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду України.
  • Після – потрібно підтвердити поточне місце роботи.
  • Вказати номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN
  • Перевірити та відправити заповнену заяву.

Подача документів через додаток:

  • Авторизуватися в додатку "Дія" (за допомогою Приват24, BankID або Monobank)
  • Обрати розділ "Послуги" – "Отримати допомогу".
  • Далі дані будуть перевірятися в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду України.
  • Ввести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили розмір компенсації ФОП за локдаун.

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