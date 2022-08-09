"Камней не было. Были ракеты": реакция сети на взрывы в Крыму

В оккупированном Россией украинском Крыму во вторник, 9 августа, прогремели взрывы недалеко от военного аэродрома в селе Новофедоровка. Жители захваченного полуострова в социальных сетях и пабликах сообщают о "бавовне", публикуют кадры со столбом дыма, и активно обсуждают случившееся.

Как реагируют крымчане на происшествие, что пишут о взрывах и фото последствий - в материале Styler ниже.

Новофедоровка в Сакском районе расположена возле побережья, где на пляже находилось немало людей, ставших свидетелями прогремевших взрывов около военного аэродрома.

В интернете быстро стали появляться фото и видео, на которых запечатлен высокий столб дыма, поднимающийся вдали от пляжа.

Жители захваченного РФ Крыма пишут о панике на пляже, и делятся мыслями - что же стало причиной взрывов на аэродроме. Звучат различные версии: о диверсии и аналоге прошлых ЧП в российских Белгородских и Брянских областях - но в этот раз уже на территории украинского АРК, о "камнях с неба" и невидимых "ракетах ВСУ"...

Ниже собраны посты с реакцией и фото взрыва возле Новофедоровки.

Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)

"Пропаганда РФ заявляет, что ВСУ нанесли удары по военному аэродрому в Крыму. Это первая мощная атака на Крым с начала СВО. Скорее всего диверсия. Ни кто не видели ракет, да и такой аэродром имеет статус стратегического объекта, а там даже муха пролететь не сможет не замеченной"

"Прям вижу рекламу. "Крым, горящие путевки!"))"

"Ну пусть будет так. Будем теперь так называть Детонация нескольких авиационных боеприпасов стала причиной взрыва на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке - заявление Минобороны РФ".

Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)

"Крим. Бавовна. Деокупація"

"Жители Крыма сообщают о взрывах возле военного аэродрома в селе Новофедоровка. Снова играли со спичками"

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Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)

"Временно оккупированный Россией украинский Крым. Авиабаза в поселке Новофедоровка под Саками почувствовала, что такое бавовна. Оттуда взлетают вражеские самолеты и время от времени делают немало бед в Украине. То есть, взлетали. Крымскому мосту приготовиться?"

"Камней не было. Были ракеты".

Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)

В то же время в различных крымских пабликах люди тоже обсуждают взрывы:

Дрожат стекла и кровать от взрывов ходуном ходит...

Евпаторию качнуло

Пошла жара

В аквапарке "Банановая республика" все убегают. Сидим в шоке. Бахает и бахает...

По радио ничего не говорят

Даже воздушную тревогу не включат, чтобы малочисленных в этом году туристов не распугать!

Взрывы в Крыму 9 августа (фото из соцсетей)

Однако, доходит и до откровенного маразма.

"Люди, очнитесь! Какие прилеты? От Сак до Украины - как до луны", - написал один "эксперт".

Видео: взрывы в Крыму возле Новофедоровки 9 августа

Фото: скриншот twitter.com

Новофедоровка, Крим. Відео прислали наші читачі. Повідомляється про «чотири прильоти» на авіабазу російської армії. Офіційних коментарів окупантів із цього приводу поки що немає. Що спричинило вибухи не уточнюється. Над селищем клуби чорного диму https://t.co/6zDF5QaTcA pic.twitter.com/lJ3pImzsX1 — Центр журналістських розслідувань (@InvestigatorUa) August 9, 2022

Видео: взрывы в Крыму возле Новофедоровки 9 августа