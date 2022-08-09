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"Каміння не було. Були ракети": реакція мережі на вибухи в Криму

Новость на русском →
Крим, Вівторок 09 серпня 2022 17:07
"Каміння не було. Були ракети": реакція мережі на вибухи в Криму Що в мережі пишуть про вибухи в Криму 9 серпня (фото: VK / evpatut)
Автор: Володимир Костирін

В окупованому Росією українському Криму у вівторок, 9 серпня, прогриміли вибухи недалеко від військового аеродрому в селі Новофедорівка. Жителі захопленого півострова в соціальних мережах і пабліках повідомляють про "бавовну", публікують кадри зі стовпом диму, і активно обговорюють те, що трапилося.

Як реагують кримчани на подію, що пишуть про вибухи та фото наслідків - в матеріалі Styler нижче.

Новофедорівка в Сакському районі розташована біля узбережжя, де на пляжі перебувало чимало людей, які стали свідками вибухів, що прогриміли біля військового аеродрому.

В інтернеті швидко стали з'являтися фото і відео, на яких зображений високий стовп диму, що піднімається далеко від пляжу.

Жителі захопленого РФ Криму пишуть про паніку на пляжі, і діляться думками - що ж стало причиною вибухів на аеродромі. Звучать різні версії: про диверсію та аналог минулих НП в російських бєлгородських і брянських областях - але цього разу вже на території українського АРК, про "камені з неба" і невидимі "ракети ЗСУ"...

Нижче зібрані пости з реакцією і фото вибуху біля Новофедорівки.

&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму

Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)

  • "Пропаганда РФ заявляє, що ЗСУ завдали ударів по військовому аеродрому в Криму. Це перша потужна атака на Крим з початку СВО. Швидше за все диверсія. Ні хто не бачили ракет, та й такий аеродром має статус стратегічного об'єкта, а там навіть муха пролетіти не зможе не поміченою"
  • "Прям бачу рекламу. "Крим, гарячі путівки!"))"
  • "Ну нехай буде так. Будемо тепер так називати детонація декількох авіаційних боєприпасів стала причиною вибуху на території аеродрому "Саки" в Новофедорівці - заява Міноборони РФ".

&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму

Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)

  • "Крим. Бавовна. Деокупація"
  • "Жителі Криму повідомляють про вибухи біля військового аеродрому в селі Новофедорівка. Знову грали з сірниками"

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо

&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму

Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)

  • "Тимчасово окупований Росією український Крим. Авіабаза в селищі Новофедорівка під Саками відчула, що таке бавовна. Звідти злітають ворожі літаки і час від часу роблять чимало лиха в Україні. Тобто, злітали. Кримському мосту приготуватися?"
  • "Каміння не було. Були ракети".

&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму

Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)

Одночасно в різних кримських пабліках люди теж обговорюють вибухи:

  • Тремтять шибки і ліжко від вибухів ходором ходить...
  • Євпаторію хитнуло
  • Пішла жара
  • В аквапарку "Бананова республіка" всі тікають. Сидимо в шоці. Бахає і бахає...
  • По радіо нічого не говорять
  • Навіть повітряну тривогу не включать, щоб нечисленних цього року туристів не розполохати!

&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму

Вибухи в Криму 9 серпня (фото з соцмереж)

Однак, доходить і до відвертого маразму.

  • "Люди, прокиньтеся! Які прильоти? Від Сак до України - як до місяця", - написав один "експерт".

Відео: вибухи в Криму біля Новофедорівки 9 серпня

&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму&quot;Каміння не було. Були ракети&quot;: реакція мережі на вибухи в Криму

Фото: скріншот twitter.com

Відео: вибухи в Криму біля Новофедорівки 9 серпня

Раніше повідомлялося, що у Сакському районі окупованого Криму оголосили евакуацію після вибухів на авіабазі.

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