В Сакском районе Крыма объявили эвакуацию после взрывов на авиабазе

После взрывов на авиабазе во временно оккупированном Крыму так называемые "власти Сакского района" объявили эвакуацию.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии ТАСС заявили в "единой дежурной диспетчерской службе района".

При этом "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что после инцидента на аэродроме эвакуированы около 30 человек.

"У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации", - рассказали в "службе".

Напомним, во вторник, 9 августа, в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

Более детально о взрывах в Крыму можете узнать в материале РБК-Украина "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".

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