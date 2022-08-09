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Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно

Новина українською →
Крым, Вторник 09 августа 2022 16:50
Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно Фото: в Новофедоровке прогремели мощные взрывы (twitter.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня днем в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки раздались мощные взрывы, вероятно на российской авиабазе.

Что известно об этом событии на данный момент - в материале РБК-Украина ниже.

Последние обновления:

  • 17:10 Оккупанты сообщают о как минимум трех раненых в результате взрывов на территории авиабазы в Новофедоровке.
  • 17:00 Так называемые "власти" Крыма эвакуировали из прилегающих к аэродрому территорий около 30 человек.

  • Что произошло

Днем российские Telegram-каналы сообщили, что в поселке Новофедоровка на территории оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. В соцсетях также стали появляться видео с места происшествия, на которых можно было увидеть, как на окраине населенного пункта поднимается дым и слышны взрывы.

По предварительным данным, взрывы прогремели на авиабазе, где дислоцируется российская авиация.

Пока доподлинно неизвестно, что стало причиной взрывов. Украинские военные пока не комментировали ситуацию, а так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов лишь заявил, что выехал на место происшествия.

Реакция российского Минобороны

Минобороны РФ выступило с официальным заявлением по поводу ситуации. Оккупанты говорят, что на территории аэродрома детонировали несколько боеприпасов. В то же время россияне отрицают, что по территории авиабазы были нанесены удары.

"В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва", - заявили в Минобороны РФ.

Объявлена эвакуация

Оккупанты после взрывов объявили эвакуацию из Сакского района. По последним данным от российских СМИ, из прилегающих к аэродрому территорий эвакуировали несколько десятков человек. Вокруг военного объекта уже образовали 5-километровую запретную зону.

Где расположена Новофедоровка и что там

Новофедоровка - это поселок, расположенный недалеко от города Саки на побережье Черного моря. От Новофедоровки до линии фронта чуть более 200 километров.

Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно

Вблизи Новофедоровки, прямо на ее окраинах, расположен военный аэродром, который россияне захватили в 2014 году во время незаконной оккупации Крыма. Теперь на этом аэродроме дислоцируется 43-й истребительный авиационный полк Воздушно-космических сил России.

Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно

Вероятно, на территории аэродрома взрываются боеприпасы и обеспечения. Очевидцы сообщают, что со стороны аэродрома слышать постоянную детонацию, взрывы продолжаются уже час.

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