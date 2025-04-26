Камера, мотор... стоп! 5 зірок, які спробували себе у кіно, але зазнали фіаско

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про зірок, чий кіно-дебют краще було б залишити в архівах.

Мадонна

Мадонна здобула світову популярність як королева поп-музики, але її амбіції не обмежувалися тільки музичною кар'єрою - вона прагнула також блиснути на великому екрані.

Однією з перших спроб стати кінозіркою стала роль у фільмі “Шанхайський сюрприз” (1986), де вона знялася разом зі своїм чоловіком Шоном Пенном.

Здавалося б, цей зірковий тандем обіцяв успіх, але фільм зустріли не оплесками, а різкою критикою. Стрічка виявилася нудною і беззмістовною, що призвело до шести номінацій на антипремію “Золота малина”. Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Попри невдачу, Мадонна не здалася і знову вирушила в кінематографічний експеримент. У 2002 році вона знялася у фільмі Гая Річі “Віднесені”, але й ця спроба завершилася фіаско.

Картина зазнала повного провалу, а сама Мадонна отримала “Золоту малину” за найгіршу жіночу роль. Багато критиків вважали цей фільм кінцем її акторської кар'єри.

Шакіл О'Ніл

У певний момент легендарний баскетболіст NBA вирішив спробувати себе у Голлівуді. У 1996 році вийшов фільм “Казаам”, в якому Шакіл О'Ніл зіграв джина, що виконує бажання хлопчика. Проте сюжет виглядав настільки абсурдно, що глядачі довго не могли зрозуміти, як цей фільм взагалі потрапив у кінотеатри. Шакіл О'Ніл (фото: instagram.com/shaq)

Критики не стримували свою оцінку: рецензії були переповнені словами типу “катастрофа”, “бездушна дитяча казка” та “повністю нестерпна акторська гра”. У 2012 році сам Шакіл О'Ніл зізнався, що погодився на роль джина, що живе в чарівному бумбоксі, лише тому, що за зйомки йому заплатили сім мільйонів доларів.

Кім Кардашьян

У 2008 році Кім Кардашьян вперше з'явилася у повнометражному кіно, виконавши роль Лізи у фільмі-катастрофі “Нереальний блокбастер”. Картина швидко здобула репутацію однієї з найгірших пародій усіх часів, а її коротка поява стала мемом, що нагадував: “Коли навіть епізодична роль виглядає як катастрофа”. Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Незабаром Кім відкрито визнала свою невдоволеність цим досвідом. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що почувала себе “приниженою” через цю роль. Однак, як це часто буває з Кардашьян, вона змогла зробити з цього висновок: краще сяяти на червоних доріжках і у своєму шоу, ніж намагатися виконувати чужі ролі.

Мерая Кері

На початку 2000-х Мерайя Кері також прагнула не лише завоювати музичні чарти, а й стати успішною акторкою в Голлівуді. Її фільм “Блиск” мав стати великим дебютом у кіно, але замість успіху він обернувся провалом. Критики описували її гру як "мляву та натягнуту", а сам фільм - як “дешеву спробу повторити історію Попелюшки”. Мерая Кері (фото: instagram.com/mariahcarey)

Цей провал став для Мерайї важким ударом. Після прем'єри вона потрапила до лікарні з нервовим зривом, а в інтерв'ю зізналася: “Цей досвід майже знищив мене”.

Ріанна

У 2012 році Ріанна дебютувала у науково-фантастичному фільмі “Морський бій”, де вона зіграла роль офіцера ВМС. Великий бюджет, ефектні сцени та зірковий склад створювали враження, що успіх гарантований.

Однак фільм зазнав невдачі в прокаті і потрапив до списку головних провалів року. За свою роль Ріанна отримала антинагороду “Золота малина" за найгіршу жіночу роль другого плану. Ріанна (фото: instagram.com/badgalrir)

Але поп-зірка не зламалася і через п’ять років повернулася на великий екран, знявшись у масштабній стрічці Люка Бессона “Валеріан та місто тисячі планет”. У цьому фільмі вона виконувала роль танцівниці Баббл, яка постійно змінює образи.

Ріанна мала стати однією з яскравих героїнь стрічки. Однак, попри вражаючі візуальні ефекти та режисерські зусилля, критики і глядачі знову не змогли оцінити акторську гру зірки. Відгуки в соцмережах звучали так: “Гарно, але порожньо”.