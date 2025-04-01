Одного таланту замало: 5 акторів, які не отримали роль через недостатню популярність

Бути талановитим - не завжди достатньо, щоб отримати бажану роль у кіно. У Голлівуді часто працює правило: чим популярніше ім'я, тим більше шансів потрапити у великий проєкт. На жаль, деякі актори втратили можливість зіграти знакові ролі лише тому, що на момент кастингу їхні імена не були достатньо гучними.

Галь Гадот - "Шалений Макс: Дорога гніву"

Після успішної кар'єри в моделінгу Галь Гадот вирішила спробувати себе в кіно та одразу ж досягла визнання, зігравши у "Форсажі 4" та його двох продовженнях. Однак, попри участь у популярній франшизі, її акторська кар'єра опинилася в застої.

Після зйомок у "Форсажі 6" Гадот протягом двох років безуспішно шукала цікаві ролі, але отримувала або відмови, або пропозиції значно нижчого рівня, ніж її попередні роботи.

Розчарувавшись у професії, акторка навіть вирішила залишити кінематограф і повернутися додому. Однією з причин такого рішення стала невдача на кастингу до фільму "Шалений Макс: Дорога гніву". Галь Гадот (фото: instagram.com/gal_gadot)

Галь увійшла до фінального списку претенденток на роль Фуріоси, але поступилася Шарліз Терон, яка була значно впізнаванішою завдяки фільмам "Монстр", "Адвокат диявола" та "Хенкок".

Проте доля зробила неочікуваний поворот: невдовзі Гадот отримала роль Діани Принс у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Це стало для неї настільки несподіваним, що їй довелося розпаковувати валізи, які вона вже приготувала для повернення додому.

Кріс Пратт - "Аватар"

Після зйомок у серіалах "Кохання вдівця" та "Самотні серця" Кріс Пратт почав шукати більш амбітні проєкти й натрапив на кастинг у фільм "Аватар". Він прагнув отримати роль Джейка Саллі, але швидко зрозумів, що ще не досяг потрібного рівня.

Цікаво, що недостатня впізнаваність була не єдиною перешкодою для Пратта. Джеймс Кемерон нерідко давав шанси маловідомим акторам - навіть Сема Вортінгтона, який у підсумку отримав роль, до того знали переважно в Австралії. Кріс Пратт (фото: Вікіпедія)

Однак основною проблемою Кріса стало його фізичний стан. За власними спогадами, він мав зайву вагу й сильно пітнів під час прослуховування. Це помітила асистентка режисера з кастингу, але професійно не подала вигляду та дала йому шанс відіграти сцену.

Попри це, Пратт зрозумів, що не справив враження і шансів на роль у нього немає. Проте вже через рік після кастингу до "Аватара" він отримав невелику роль у серіалі "Парки та зони відпочинку". Його персонаж настільки сподобався глядачам і продюсерам, що у наступних сезонах йому значно розширили екранний час.

Ніколь Кідман - "Ноттінг-Гілл"

Фільми "Дні грому", "Далеко-далеко", "Готова на все", "Моє життя", "Бетмен назавжди", "Портрет леді" та "Практична магія" - лише частина вражаючої кар’єри Ніколь Кідман до 1999 року. Проте саме тоді на екрани вийшов "Ноттінг-Гілл", роль у якому акторка так і не отримала. Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Зірка розповідала, що основною причиною цього стало те, що вона була недостатньо відомою і не мала достатньої акторської майстерності. Про це акторка особисто розповіла Г’ю Гранту, зізнавшись, що давно мріяла з ним попрацювати, але щоразу отримувала відмову від кастинг-директорів, продюсерів та режисерів.

У підсумку роль Анни Скотт дісталася Джулії Робертс, яка, що цікаво, спершу сама вагалася щодо участі у фільмі. Вона вважала, що сюжет занадто простий і не викличе у неї справжнього інтересу.

Марго Роббі - "Янголи Чарлі"

У 2011 році на телеекрани вийшов серіал "Янголи Чарлі", де головні ролі виконали молоді акторки Мінка Келлі, Енні Айлонзех і Рейчел Тейлор. Цікаво, що одне з місць у цьому тріо могла зайняти Марго Роббі, проте вона поступалася їм у впізнаваності.

На той момент Мінка, Енні та Рейчел уже мали досвід роботи в популярних фільмах і серіалах, тоді як Марго лише починала свій шлях у Голлівуді. Раніше вона знімалася в Австралії, де досягла певного успіху, але в США її ім'я нічого не значило. Через це на роль у "Ангелах Чарлі" віддали перевагу навіть менш відомим акторкам із локальних проєктів. Марго Роббі (фото: Вікіпедія)

Однак вже через два роки ситуація кардинально змінилася - Роббі зіграла у фільмах "Бойфренд із майбутнього" та "Вовк з Волл-стріт", які зробили її справжньою зіркою.

Шарліз Терон - "Шоугьолз"

Шарліз Терон народилася в Південній Африці, і, прагнучи кращого життя, опинилася в США. Її кінодебют відбувся в 1995 році з фільмом "Діти кукурудзи-3: Міська жнива", але цікаво, що в тому ж році Шарліз могла з’явитися не в цьому фільмі, а в "Шоугьолз". Режисер Пол Верховен вибрав для цієї ролі Елізабету Берклі, адже вона була досвідченішою актрисою з багатим досвідом роботи.

Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Шарліз, ймовірно, засмутилася відмовою, але незабаром зрозуміла, що це було на краще. Кар'єра Елізабети почала стрімко йти вниз після цього фільму. Пол Верховен попереджав актрису, що така провокаційна роль може негативно позначитися на її репутації, але Елізабета все ж погодилася на проєкт.

В результаті, отримавши дві "Золоті малини", вона присвятила наступні роки намаганням виправити наслідки свого вибору.

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