Камера, мотор... стоп! 5 звезд, которые попробовали себя в кино, но потерпели фиаско

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о звездах, чей кино-дебют лучше было бы оставить в архивах.

Мадонна

Мадонна получила мировую известность как королева поп-музыки, но ее амбиции не ограничивались только музыкальной карьерой - она стремилась также блеснуть на большом экране.

Одной из первых попыток стать кинозвездой стала роль в фильме "Шанхайский сюрприз" (1986), где она снялась вместе со своим мужем Шоном Пенном.

Казалось бы, этот звездный тандем сулил успех, но фильм встретили не аплодисментами, а резкой критикой. Лента оказалась скучной и бессодержательной, что привело к шести номинациям на антипремию "Золотая малина". Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Несмотря на неудачу, Мадонна не сдалась и снова отправилась в кинематографический эксперимент. В 2002 году она снялась в фильме Гая Ричи "Унесенные", но и эта попытка завершилась фиаско.

Картина потерпела полный провал, а сама Мадонна получила "Золотую малину" за худшую женскую роль. Многие критики считали этот фильм концом ее актерской карьеры.

Шакил О'Нил

В определенный момент легендарный баскетболист NBA решил попробовать себя в Голливуде. В 1996 году вышел фильм "Казаам", в котором Шакил О'Нил сыграл джина, исполняющего желания мальчика. Однако сюжет выглядел настолько абсурдно, что зрители долго не могли понять, как этот фильм вообще попал в кинотеатры. Шакил О'Нил (фото: instagram.com/shaq)

Критики не сдерживали свою оценку: рецензии были переполнены словами типа "катастрофа", "бездушная детская сказка" и "полностью невыносимая актерская игра". В 2012 году сам Шакил О'Нил признался, что согласился на роль джина, живущего в волшебном бумбоксе, только потому, что за съемки ему заплатили семь миллионов долларов.

Ким Кардашьян

В 2008 году Ким Кардашьян впервые появилась в полнометражном кино, исполнив роль Лизы в фильме-катастрофе "Нереальный блокбастер". Картина быстро снискала репутацию одной из худших пародий всех времен, а ее короткое появление стало мемом, напоминающим: "Когда даже эпизодическая роль выглядит как катастрофа". Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Вскоре Ким открыто признала свою недовольство этим опытом. В одном из интервью она призналась, что чувствовала себя "униженной" из-за этой роли. Однако, как это часто бывает с Кардашьян, она смогла сделать из этого вывод: лучше блистать на красных дорожках и в своем шоу, чем пытаться исполнять чужие роли.

Мэрайя Кэри

В начале 2000-х Мэрайя Кэри также стремилась не только завоевать музыкальные чарты, но и стать успешной актрисой в Голливуде. Ее фильм "Блеск" должен был стать большим дебютом в кино, но вместо успеха он обернулся провалом. Критики описывали ее игру как "вялую и натянутую", а сам фильм - как "дешевую попытку повторить историю Золушки". Мэрайя Кэри (фото: instagram.com/mariahcarey)

Этот провал стал для Мэрайи тяжелым ударом. После премьеры она попала в больницу с нервным срывом, а в интервью призналась: "Этот опыт почти уничтожил меня".

Рианна

В 2012 году Рианна дебютировала в научно-фантастическом фильме "Морской бой", где она сыграла роль офицера ВМС. Большой бюджет, эффектные сцены и звездный состав создавали впечатление, что успех гарантирован.

Однако фильм потерпел неудачу в прокате и попал в список главных провалов года. За свою роль Рианна получила антинаграду "Золотая малина" за худшую женскую роль второго плана. Рианна (фото: instagram.com/badgalrir)

Но поп-звезда не сломалась и спустя пять лет вернулась на большой экран, снявшись в масштабной ленте Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет". В этом фильме она исполняла роль танцовщицы Баббл, которая постоянно меняет образы.

Рианна должна была стать одной из ярких героинь ленты. Однако, несмотря на впечатляющие визуальные эффекты и режиссерские усилия, критики и зрители снова не смогли оценить актерскую игру звезды. Отзывы в соцсетях звучали так: "Красиво, но пусто".