Календарь стрижек на февраль 2022: когда не стоит посещать парикмахерскую
Лунный календарь на февраль 2022 года поможет выбрать оптимальную дату для посещения парикмахерской, манипуляций с волосами и кардинальной смены имиджа.
Считается, что в некоторые дни лунного цикла волосы начинают лучше расти, и стрижки приносят удачу. А в некоторые дни стоит избегать парикмахера, так как стрижки или окрашивания могут выйти неудачными и принести неприятности.
Когда в феврале 2022 не стоит планировать поход к парикмахеру – читайте ниже.
1 февраля: удачный день для стрижки, окрашивания волос, смены имиджа и любых манипуляций с волосами.
2 февраля: удачный день для смены прически и всех манипуляций с волосами.
3 февраля: стрижка будет удачна в первой половине дня, во второй – не стоит кардинально менять прическу.
4 февраля: неудачный день для стрижки, вечером можно провести оздоровительные процедуры.
5 февраля: нейтральный день, можно ровнять кончики волос, делать маски или подкрашивать корни.
6 февраля: неудачный день для похода в парикмахерскую.
7 февраля: удачный день для стрижки, завивки, окрашивания волос и оздоровительных процедур
8 февраля: хороший день для любых манипуляций с волосами, можно полностью сменить стиль
9 февраля: удачный день для любой стрижки и окрашивания, воздержитесь от завивки
10 февраля: нейтральный день для манипуляций с волосами
11 февраля: удачный день для похода к парикмахеру и манипуляций с волосами
12 февраля: нейтральный день, воздержитесь от кардинальных изменений
13 февраля: неудачный день для любых манипуляций с волосами
14 февраля: нейтральный день, постарайтесь все манипуляции с волосами провести в первой половине дня
15 февраля: один из самых лучших дней в феврале для обновления имиджа, стрижки и окрашивания
16 февраля: удачный день для посещения парикмахерской
17 февраля: нейтральный день для стрижек и любых манипуляций с волосами
18 февраля: можно сделать стрижку или обновить цвет волос, но от завивки воздержитесь
19 февраля: нейтральный день, воздержитесь от кардинальных изменений
20 февраля: удачный день для короткой стрижки, обновления прически. Не стоит заниматься окрашиванием и завивкой волос.
21 февраля: удачный день для любых манипуляций с волосами
22 февраля: нейтральный день для стрижек
23 февраля: неудачный день для стрижки, окрашивания и смены имиджа
24 февраля: нейтральный день, подходит для любых манипуляций с волосами, но избегайте кардинальных изменений
25 февраля: неудачный день для похода в парикмахерскую
26 февраля: нейтральный день для стрижки
27 февраля: удачный день для любых манипуляций с волосами
28 февраля: благоприятный день для похода в парикмахерскую, но не обрезайте длинные волосы
Напомним, ранее мы писали о том, что в феврале магнитные бури ударят одна за другой.
А также рассказывали о том, какие важные праздники и памятные даты будем отмечать в феврале 2022.