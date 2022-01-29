Календар стрижок на лютий 2022: коли не варто відвідувати перукарню
Місячний календар на лютий 2022 року допоможе вибрати оптимальну дату для відвідування перукарні, маніпуляцій з волоссям і кардинальної зміни іміджу.
Вважається, що в деякі дні місячного циклу волосся починає краще рости, і стрижки приносять удачу. А в деякі дні варто уникати перукаря, оскільки стрижки або фарбування можуть вийти невдалими та принести неприємності.
Коли в лютому 2022 не варто планувати похід до перукаря – читайте нижче.
1 лютого: вдалий день для стрижки, фарбування волосся, зміни іміджу і будь-яких маніпуляцій з волоссям.
2 лютого: вдалий день для зміни зачіски та всіх маніпуляцій з волоссям.
3 лютого: стрижка буде вдала в першій половині дня, у другій – не варто кардинально міняти зачіску.
4 лютого: невдалий день для стрижки, ввечері можна провести оздоровчі процедури.
5 лютого: нейтральний день, можна рівняти кінчики волосся, робити маски або підфарбовувати коріння.
6 лютого: невдалий день для походу в перукарню.
7 лютого: вдалий день для стрижки, завивки, фарбування волосся та оздоровчих процедур
8 лютого: хороший день для будь-яких маніпуляцій з волоссям, можна повністю змінити стиль
9 лютого: вдалий день для будь-якої стрижки та фарбування, утримайтеся від завивки
10 лютого: нейтральний день для маніпуляцій з волоссям
11 лютого: вдалий день для походу до перукаря і маніпуляцій з волоссям
12 лютого: нейтральний день, утримайтеся від кардинальних змін
13 лютого: невдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям
14 лютого: нейтральний день, постарайтеся всі маніпуляції з волоссям провести в першій половині дня
15 лютого: один з найкращих днів у лютому для оновлення іміджу, стрижки та фарбування
16 лютого: вдалий день для відвідування перукарні
17 лютого: нейтральний день для стрижок і будь-яких маніпуляцій з волоссям
18 лютого: можна зробити стрижку або оновити колір волосся, але від завивки утримайтеся
19 лютого: нейтральний день, утримайтеся від кардинальних змін
20 лютого: вдалий день для короткої стрижки, оновлення зачіски. Не варто займатися фарбуванням і завивкою волосся.
21 лютого: вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям
22 лютого: нейтральний день для стрижок
23 лютого: невдалий день для стрижки, фарбування і зміни іміджу
24 лютого: нейтральний день, підходить для будь-яких маніпуляцій з волоссям, але уникайте кардинальних змін
25 лютого: невдалий день для походу в перукарню
26 лютого: нейтральний день для стрижки
27 лютого: вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям
28 лютого: сприятливий день для походу в перукарню, але не обрізайте довге волосся
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у лютому магнітні бурі вдарять одна за одною.
А також розповідали про те, які важливі свята і пам'ятні дати будемо відзначати в лютому 2022.