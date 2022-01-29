Календар стрижок на лютий 2022: коли не варто відвідувати перукарню

Вважається, що в деякі дні місячного циклу волосся починає краще рости, і стрижки приносять удачу. А в деякі дні варто уникати перукаря, оскільки стрижки або фарбування можуть вийти невдалими та принести неприємності.

Місячний календар на лютий 2022 року допоможе вибрати оптимальну дату для відвідування перукарні, маніпуляцій з волоссям і кардинальної зміни іміджу.

Коли в лютому 2022 не варто планувати похід до перукаря – читайте нижче.

1 лютого: вдалий день для стрижки, фарбування волосся, зміни іміджу і будь-яких маніпуляцій з волоссям.

2 лютого: вдалий день для зміни зачіски та всіх маніпуляцій з волоссям.

3 лютого: стрижка буде вдала в першій половині дня, у другій – не варто кардинально міняти зачіску.

4 лютого: невдалий день для стрижки, ввечері можна провести оздоровчі процедури.

5 лютого: нейтральний день, можна рівняти кінчики волосся, робити маски або підфарбовувати коріння.

6 лютого: невдалий день для походу в перукарню.

7 лютого: вдалий день для стрижки, завивки, фарбування волосся та оздоровчих процедур

8 лютого: хороший день для будь-яких маніпуляцій з волоссям, можна повністю змінити стиль

9 лютого: вдалий день для будь-якої стрижки та фарбування, утримайтеся від завивки

10 лютого: нейтральний день для маніпуляцій з волоссям

11 лютого: вдалий день для походу до перукаря і маніпуляцій з волоссям

12 лютого: нейтральний день, утримайтеся від кардинальних змін

13 лютого: невдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям

14 лютого: нейтральний день, постарайтеся всі маніпуляції з волоссям провести в першій половині дня

15 лютого: один з найкращих днів у лютому для оновлення іміджу, стрижки та фарбування

16 лютого: вдалий день для відвідування перукарні

17 лютого: нейтральний день для стрижок і будь-яких маніпуляцій з волоссям

18 лютого: можна зробити стрижку або оновити колір волосся, але від завивки утримайтеся

19 лютого: нейтральний день, утримайтеся від кардинальних змін

20 лютого: вдалий день для короткої стрижки, оновлення зачіски. Не варто займатися фарбуванням і завивкою волосся.

21 лютого: вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям

22 лютого: нейтральний день для стрижок

23 лютого: невдалий день для стрижки, фарбування і зміни іміджу

24 лютого: нейтральний день, підходить для будь-яких маніпуляцій з волоссям, але уникайте кардинальних змін

25 лютого: невдалий день для походу в перукарню

26 лютого: нейтральний день для стрижки

27 лютого: вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям

28 лютого: сприятливий день для походу в перукарню, але не обрізайте довге волосся