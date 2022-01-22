Календарь праздников и выходных на февраль 2022: сколько будем отдыхать и что отмечать

Февраль – самый короткий месяц в году, в нем всего 28 дней. В високосный год – 29 дней. Дополнительных выходных в этом месяце не будет, но будет много интересных дат и праздников – Китайский Новый год, День Святого Валентина, Масленица и другие.

Сколько будем отдыхать в феврале и какие праздники отмечать – читайте в Styler ниже.