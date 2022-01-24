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Одна за одной ударят две сильные магнитные бури: появился календарь

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Понедельник 24 января 2022 11:36
Одна за одной ударят две сильные магнитные бури: появился календарь Коллаж РБК-Украина: Магнитные бури в феврале 2021
Автор: Светлана Мащенко

В феврале 2021 нас ждет две сильные магнитные бури, которые будут влиять на здоровье многих из нас. Слабость, головные боли, снижение работоспособности - эти и другие неприятные симптомы могут возникать в опасные дни.

Даты магнитных бурь, кому и почему они опасны, и что делать - читайте ниже в нашем материале Styler.

Когда ждать магнитные бури

Согласно информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, первый удар "красного" уровня будет уже 4 февраля, затем короткая передышка, и 11-го числа накроет еще одна буря. Кроме того, 10 и 12 февраля магнитосфера будет возбужденной.

Одна за одной ударят две сильные магнитные бури: появился календарь

Скрин: Даты магнитных бурь (tesis.lebedev.ru)

Что такое магнитная буря

Магнитная (геомагнитная) буря - нарушение магнитосферы планеты, которое возникает в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, что окружает Землю. Такая буря может продолжаться несколько часов и даже несколько дней подряд.

В дни магнитных бурь могут возникать проблемы в работе техники, а некоторые люди могут плохо себя чувствовать.

На кого может воздействовать магнитная буря

В первую очередь, влиянию бурь подвержены метеозависимые люди, пожилые, люди с хроническими болезнями, в том числе сердечно-сосудистыми, люди с неустойчивой психикой.

Во время магнитных бурь могут быть проблемы с артериальным давлением, старые травмы и хронические "болячки" напоминать о себе, возникать тревожность, напряженность, проблемы с ночным отдыхом.

Как уберечь здоровье в опасные дни

Важно хорошо спать, меньше тревожиться, не перезагружать себя физически, эмоционально, избегать вероятных стрессов.

Принятие важных решений или трудные задачи отложите на другое время, а дни магнитной бури проведите спокойно и размеренно. Если есть возможность, возьмите выходной, выспитесь, прогуляйтесь на свежем воздухе.

Важно также не злоупотреблять тяжелой вредной едой, отказаться от алкоголя и меньше пить кофе, крепкий чай.

Если у вас проблемы с давлением, сердечным ритмом или другие недуги, держите неподалеку ваши лекарства.

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