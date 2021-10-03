Календарь красоты на октябрь 2021: когда не стоит идти к парикмахеру

Лунный календарь на октябрь 2021 года поможет выбрать подходящую дату для похода к парикмахеру, совершения косметических процедур и кардинальной смены имиджа. Специальными календарями пользуются с древних времен, и правильно подобранная дата может существенно повлиять на результат процедуры.

Какие дни будут удачными для изменения своей внешности, а в какие дни не стоит записываться к парикмахеру – читайте ниже.

1 октября – не подходит для поспешных решений и срочных стрижек. Не стоит идти к парикмахеру, так как стрижка может ухудшить зрение и общее состояние здоровья. Кардинальная смена имиджа привлечет негативную энергетику. Не стоит окрашивать волосы или проводить с ними другие процедуры.

2 октября – все манипуляции с волосами будут неудачными и могут исказить внешний вид. Окрашивать волосы в натуральные оттенки и оздоровительные процедуры – можно.

3 октября – новая стрижка или прическа придаст сил и уверенности, оздоровит волосы и придаст им блеска. Окраска, тонирование или восстановление волос – привлекут удачу и счастье.

4 октября – не очень удачный для стрижек, можно привлечь неудачи. Можно окрашивать волосы или проводить процедуры с использованием химических составов.

5 октября – стрижки будут удачными, вместе с волосами уйдут негативные эмоции и проблемы. Не стоит менять цвет волос.

6 октября – неудачный день для стрижки, можно потерять энергию. Можно укреплять волосы, и проводить процедуры для укрепления.

7 октября – удачный день для любых манипуляций с волосами, можно экспериментировать и менять имидж кардинально.

8 октября – не стоит планировать поход к парикмахеру, волосы могут потерять здоровье. Можно окрашивать и проводить процедуры натуральными средствами.

9 октября – не стоит поддаваться идее о смене имиджа, волосы потеряют вид и все процедуры с волосами могут подпортить здоровье.

10 октября – идеальный день для посещения парикмахерской. Можно стричь волосы, красить, делать завивки, экспериментировать. Косметические процедуры добавят удачи и материального благополучия.

11 октября – стрижка и даже подравнивание волос нежелательно. День не подходит для любых процедур с волосами.

12 октября – стрижки будут удачными, оздоровят волосы. Эксперименты с прическами повысят авторитет, привлекут удачу.

13 октября – прически вреда не нанесут, но удачный результат не гарантирован. Не стоит делать и косметические процедуры. Есть риск заболеть.

14 октября – стрижка может отразиться на структуре волос. Но окрашивать волосы и проводить оздоровительные процедуры – можно.

15 октября – стрижки будут удачными, косметические процедуры и окрашивание принесут удачу в личных отношениях.

16 октября – день подходит для окраски и завивки волос, восстановительных и оздоровительных процедур. Очень коротко обстригать волосы не стоит – может ослабить.

17 октября – хороший день для кардинальных изменений во внешности. Можно менять имидж, прическу.

18 октября – стрижка в этот день принесет удачу и финансовые радости, а волосы станут живыми и блестящими. Не стоит окрашивать волосы.

19 октября – стрижка или новая укладка принесет удачу. Окрашивание и косметические процедуры толка не принесут.

20 октября – поход к парикмахеру может сегодня расстроить, не стоит делать кардинальные смены стиля, окрашивать или завивать волосы.

21 октября – не стоит менять прическу, стричь волосы, окрашивать или завивать – все эти процедуры могут принести неприятности и предательство.

22 октября – стрижки будут эффектными и привлекательными, принесут повышенное внимание со стороны противоположного пола. Можно проводить эксперименты, завивать и окрашивать волосы.

23 октября – отложите поход к парикмахеру на другой день, так как все манипуляции с волосами могут принести ухудшение здоровья. Можно сделать только оздоровительные процедуры.

24 октября – стрижки и изменение прически в этот день принесут конфликты и неудачи.

25 октября – менять имидж не стоит, так как прическа не даст положительного результата. Нежелательно окрашивать или завивать.

26 октября – самый удачный день для изменения прически, можно стричься, краситься, завиваться. Смена имиджа принесет настроение и удачу, а волосы станут здоровыми и блестящими.

27 октября – удачными будут все манипуляции с волосами, от стрижек до оздоровления. В этот день смена имиджа поможет улучшить финансовые дела.

28 октября – агрессивный день, не стоит посещать парикмахера и стричься. Можно осуществлять оздоровительные процедуры или немного подкрасить локоны.

29 октября – воздержитесь от серьезных изменений прически, стрижки могут привлечь болезни и испортить состояние волос. Можно окрашивать или оздоровлять волосы.

30 октября – неудачный поход к парикмахеру, стрижка может ухудшить здоровье и привлечь негативную энергетику.

31 октября - отложите поход к парикмахеру на другой день, могут быть проблемы со здоровьем. Можно заниматься оздоровлением волос.