Календарь красоты на октябрь 2021: когда не стоит идти к парикмахеру
Лунный календарь на октябрь 2021 года поможет выбрать подходящую дату для похода к парикмахеру, совершения косметических процедур и кардинальной смены имиджа. Специальными календарями пользуются с древних времен, и правильно подобранная дата может существенно повлиять на результат процедуры.
Какие дни будут удачными для изменения своей внешности, а в какие дни не стоит записываться к парикмахеру – читайте ниже.
1 октября – не подходит для поспешных решений и срочных стрижек. Не стоит идти к парикмахеру, так как стрижка может ухудшить зрение и общее состояние здоровья. Кардинальная смена имиджа привлечет негативную энергетику. Не стоит окрашивать волосы или проводить с ними другие процедуры.
2 октября – все манипуляции с волосами будут неудачными и могут исказить внешний вид. Окрашивать волосы в натуральные оттенки и оздоровительные процедуры – можно.
3 октября – новая стрижка или прическа придаст сил и уверенности, оздоровит волосы и придаст им блеска. Окраска, тонирование или восстановление волос – привлекут удачу и счастье.
4 октября – не очень удачный для стрижек, можно привлечь неудачи. Можно окрашивать волосы или проводить процедуры с использованием химических составов.
5 октября – стрижки будут удачными, вместе с волосами уйдут негативные эмоции и проблемы. Не стоит менять цвет волос.
6 октября – неудачный день для стрижки, можно потерять энергию. Можно укреплять волосы, и проводить процедуры для укрепления.
7 октября – удачный день для любых манипуляций с волосами, можно экспериментировать и менять имидж кардинально.
8 октября – не стоит планировать поход к парикмахеру, волосы могут потерять здоровье. Можно окрашивать и проводить процедуры натуральными средствами.
9 октября – не стоит поддаваться идее о смене имиджа, волосы потеряют вид и все процедуры с волосами могут подпортить здоровье.
10 октября – идеальный день для посещения парикмахерской. Можно стричь волосы, красить, делать завивки, экспериментировать. Косметические процедуры добавят удачи и материального благополучия.
11 октября – стрижка и даже подравнивание волос нежелательно. День не подходит для любых процедур с волосами.
12 октября – стрижки будут удачными, оздоровят волосы. Эксперименты с прическами повысят авторитет, привлекут удачу.
13 октября – прически вреда не нанесут, но удачный результат не гарантирован. Не стоит делать и косметические процедуры. Есть риск заболеть.
14 октября – стрижка может отразиться на структуре волос. Но окрашивать волосы и проводить оздоровительные процедуры – можно.
15 октября – стрижки будут удачными, косметические процедуры и окрашивание принесут удачу в личных отношениях.
16 октября – день подходит для окраски и завивки волос, восстановительных и оздоровительных процедур. Очень коротко обстригать волосы не стоит – может ослабить.
17 октября – хороший день для кардинальных изменений во внешности. Можно менять имидж, прическу.
18 октября – стрижка в этот день принесет удачу и финансовые радости, а волосы станут живыми и блестящими. Не стоит окрашивать волосы.
19 октября – стрижка или новая укладка принесет удачу. Окрашивание и косметические процедуры толка не принесут.
20 октября – поход к парикмахеру может сегодня расстроить, не стоит делать кардинальные смены стиля, окрашивать или завивать волосы.
21 октября – не стоит менять прическу, стричь волосы, окрашивать или завивать – все эти процедуры могут принести неприятности и предательство.
22 октября – стрижки будут эффектными и привлекательными, принесут повышенное внимание со стороны противоположного пола. Можно проводить эксперименты, завивать и окрашивать волосы.
23 октября – отложите поход к парикмахеру на другой день, так как все манипуляции с волосами могут принести ухудшение здоровья. Можно сделать только оздоровительные процедуры.
24 октября – стрижки и изменение прически в этот день принесут конфликты и неудачи.
25 октября – менять имидж не стоит, так как прическа не даст положительного результата. Нежелательно окрашивать или завивать.
26 октября – самый удачный день для изменения прически, можно стричься, краситься, завиваться. Смена имиджа принесет настроение и удачу, а волосы станут здоровыми и блестящими.
27 октября – удачными будут все манипуляции с волосами, от стрижек до оздоровления. В этот день смена имиджа поможет улучшить финансовые дела.
28 октября – агрессивный день, не стоит посещать парикмахера и стричься. Можно осуществлять оздоровительные процедуры или немного подкрасить локоны.
29 октября – воздержитесь от серьезных изменений прически, стрижки могут привлечь болезни и испортить состояние волос. Можно окрашивать или оздоровлять волосы.
30 октября – неудачный поход к парикмахеру, стрижка может ухудшить здоровье и привлечь негативную энергетику.
31 октября - отложите поход к парикмахеру на другой день, могут быть проблемы со здоровьем. Можно заниматься оздоровлением волос.
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