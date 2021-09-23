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Школьные каникулы осенью 2021: появился график

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Четверг 23 сентября 2021 07:50
Школьные каникулы осенью 2021: появился график Коллаж РБК-Украина: Школьные каникулы осенью 2021
Автор: Светлана Мащенко

Первые школьные каникулы в этом ученом году, согласно принятому в МОН графику, начнутся с 25 октября и будут длиться неделю. Впрочем, эти даты носят скоре рекомендательный характер. Кроме того многое - в частности переход на дистанционное обучение - будет зависеть от COVID-ситуации в Украине.

Сколько будут отдыхать дети - читайте ниже в нашем материале.

Даты школьных каникул в Министерстве образования разрешают корректировать администрациям школ. Но в основном в учебных заведениях будут придерживаться такого календаря:

  • Осенние каникулы - с 25 по 31 октября 2021 года
  • Зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года
  • Весенние каникулы - с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года
  • Летние каникулы - с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года

Согласно требованиям МОН общая продолжительность каникул не должна превышать 30 дней (за исключением летних).

Кроме того школьники будет отдыхать в дополнительные выходные:

  • 14 октября - День защитника Украины
  • 25 декабря - Католическое Рождество
  • 8 марта - Международный Женский день
  • 24 апреля - Пасха
  • 1 мая - День труда
  • 9 мая - День победы

Как будут работать школы после перехода в "желтую зону"

Отметим, что после перехода Украины в "желтую зону" с 23 сентября, школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% должны будут перейти на дистанционное обучение.

Также Виктор Ляшко заявил, что в ряде случаев школы перейдут на дистанционку вне зависимости от уровня вакцинации. Это произойдет если более 50% классов учебного заведения пойдут на самоизоляцию. А такие меры принимаются, если в классе есть инфицированный COVID ребенок.

Ранее мы писали, что появился график выходных и рабочих дней на октябрь 2021.

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