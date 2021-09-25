Дни ангела в октябре 2021: кто будет отмечать и как назвать ребенка

Каждый день в церковном календаре посвящен именам святых и мучеников. Считается, что новорожденного ребенка нужно назвать тем именем, которое указано по его дате рождения в Святцах. Это даст малышу покровительство, защиту и счастье. В современном мире детям часто дают двойные имена – по Святцам и то, которое выбрали родители.

Какие дни ангела будут отмечаться в октябре 2021 года и какое имя можно дать ребенку – читайте в материале ниже.