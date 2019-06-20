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Зеленский сократил штат АП и переименовал ее в Офис

Новости » Политика    20.06.2019 - 14:13
Зеленский сократил штат АП и переименовал ее в Офис
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский изменил название государственной структуры

Президент Владимир Зеленский сократил численность сотрудников АП и переименовал "Администрацию президента" на "Офис президента". Об этом сообщается на сайте президента.

В частности, в указе Зеленского говорится, что первый помощник президента, помощник президента, советники президента назначаются на должности и увольняются с должностей президентом, который непосредственно координирует их деятельность.

Также теперь штатное расписание Офиса президента утверждает руководитель аппарата. Руководитель Офиса президента должен в двухнедельный срок подать проект положения об ОП.

Также он должен внести предложения относительно условий оплаты труда работников Офиса президента, перечень должностей государственной службы, патронатной службы и должностей работников, которые выполняют функции по обслуживанию, а также установление категорий должностей государственной службы в аппарате Офиса президента.

Комиссию по реорганизации АП в ОП, возглавит заместитель руководителя аппарата Администрации президента - руководитель главного департамента документального обеспечения Игорь Стасенко.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что планирует переместить Администрацию президента, а на улице Банковой создать художественный музей. Глава Администрации Андрей Богдан заявил, что разработана концепция предусматривает, что переезд состоится без использования средств государства. Он отметил, что перенос АП будет реализовано за счет европейский грантов.

РБК-Украина писало, что в апреле в эксклюзивном интервью РБК-Украина Владимир Зеленский заявлял, что намерен перенести АПУ из здания на Банковой.

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