Зеленский утвердил положение об Офисе президента

Фото: Администрация президента Украины (РБК-Украина)

В сравнении с Администрацией функции Офиса существенно не изменились

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 25 июня утвердил Положение об Офисе президента Украины. Соответствующий документ обнародован на президентском сайте.

Согласно п.3 указа президента, основными задачами Офиса являются:

"организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий".

Отметим, согласно п.3 указа президента от 2 апреля 2010 года, основными задачами Администрации были:

"организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий".

Положение об Офисе содержат перечень функций, которые почти не отличаются от задач Администрации президента.

Как сообщало к РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 20 июня переименовал Администрацию президента в Офис президента.

В апреле в эксклюзивном интервью'ю РБК-Украина Владимир Зеленский заявлял, что намерен перенести АП из здания на Банковой.