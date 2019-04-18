ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский намерен перенести АПУ из здания на Банковой

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 11:58
Зеленский намерен перенести АПУ из здания на Банковой
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский хочет сделать работу АПУ более прозрачной

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах намерен перенести Администрацию президента из здания на улице Банковой. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

По его мнению, в случае избрания общество увидит все, что он сможет сделать в рамках своих полномочий.

"У нас есть возможность разобраться с Администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их столько много? Куда уходят такие деньги? Откуда такие бюджетные затраты на Администрацию? … Очень хочу (переехать с Банковой, - ред.). Я сказал своим ребятам - ищете какой-то оpen space, какой-то unit интересный… Да, я хочу. А его (здание Администрации президента, - ред.), если позволит общество, отдал бы…", - добавил Зеленский.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады. В то же время он отметил, что может не успеть распустить парламент до осенних выборов.

Он также заявил, что в случае избрания подаст законопроект об импичменте президента.

Зеленский разъяснил позицию по запрету артистов из РФ Разрыв между Зеленским и Порошенко вырос
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийАдминистрация Президента УкраиныПрезидент
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь