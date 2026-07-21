Глава ФБР планує восени відвідати Росію, - Politico

Директор Федерального бюро розслідувань США (ФБР) Каш Пател планує восени здійснити візит до Росії. Якщо поїздка відбудеться, вона стане першою для чинного глави американського правоохоронного відомства за понад десять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Politico.

За інформацією двох співрозмовників видання, знайомих із підготовкою поїздки, Пател попередньо має відвідати Москву та Санкт-Петербург 14-15 жовтня. Водночас у Politico наголошують, що графік ще може змінитися.

Очікується, що американського посадовця прийматиме російська ФСБ. Наразі невідомо, чи передбачена зустріч Патела з російським диктатором Володимиром Путіним або іншими високопосадовцями Кремля. Також не розкривається порядок денний можливих переговорів.

Як зазначає Politico, такий візит стане винятковою подією на тлі різкого погіршення відносин між Вашингтоном і Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Адже після 2022 року високопоставлені представники адміністрації США практично не відвідували РФ, хоча американське посольство в Москві продовжувало працювати.

Крайній візит глави ФБР до Росії

Останнім директором ФБР, який побував у Росії, був Роберт Мюллер - він відвідав країну у 2013 році, ще до окупації Криму. Згодом саме Мюллер очолив розслідування щодо можливого втручання РФ у президентські вибори США 2016 року та ймовірних зв'язків із передвиборчим штабом Дональда Трампа.

Сам Пател є давнім критиком цього розслідування і неодноразово називав його "містифікацією про російську змову" ("Russiagate hoax"). Він також уже привертав увагу через низку незвичних закордонних поїздок на посаді директора ФБР, які стали предметом інтересу Конгресу США.

У ФБР відмовилися коментувати інформацію про можливий візит директора бюро до Росії.