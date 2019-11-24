Что ожидать украинцам от доллара: эксперты удивили прогнозом

Курс доллара в Украине (иллюстративное фото)

Аналитики утверждают, что гривна заканчивает неделю на позитиве

Аналитики утверждают, что тенденции касательно курса доллара весьма благоприятны. Гривна заканчивает неделю на позитиве и за последнюю неделю смогла достигнуть своих максимумов за последние несколько лет. Об этом информирует аналитик Максим Пархоменко, передает "КП в Украине".

"В данный момент гривна закрывает неделю на отметке в 24.18 гривен за доллар. Укрепление гривны до таких значений стало возможным за счет последних аукционов Минфина, которые сформировали спрос на национальную валюту", - прокомментировал ситуацию эксперт.

А вот спрос на доллар на рынке просел. Связано это с тем, что ранее основной спрос на валюту формировался за счет Нафтогаза, а сейчас за счет выхода на рынки капитала компания не нуждается в долларовой ликвидности. Эти факторы не дают возможности гривне снижаться.

А вот в паре с евро гривна показывает нейтральную динамику. Рост гривны был нивелирован за счет роста европейской валюты на международных рынках.

Курс доллара в Украине (иллюстративное фото)

"Сейчас рынок замер в ожидании решения по программе сотрудничества с МВФ. В случае положительного решения, мы можем ожидать продолжение восходящего тренда по гривне и доллар может опуститься ниже 24 грн", - подытожил Максим Пархоменко.