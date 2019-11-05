Какие сюрпризы ждут украинских пенсионеров в 2020: подробности

Пенсии в Украине согласно бюджету-2020 незначительно повысят (Фото: коллаж РБК-Украина)

В госбюджете-2020 на пенсии хотят направить 173 миллиарда гривен

В Украине на пенсии в 2020 году заложено 173 миллиарда гривен, и согласно презентованному сегодня правительством проекту госбюджета, ожидается незначительное повышение выплат. Документ был принят Верховной Радой в первом чтении 18 октября, и сейчас подготовлен ко второму.

В частности, планируются надбавки одиноким пенсионерам - на это в бюджете предусмотрено 806 миллионов гривен. На уход за гражданами старше 80 лет повысятся надбавки на 670 гривен.

В законопроекте о госбюджете-2020 предусмотрено повышение пенсий на размер индексации, но рост цифр "бросаться в глаза" не будет.

Пенсии в Украине - что ждать пенсионерам от бюджета 2020 (Фото: kmu.gov.ua)

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, для увеличения выплат необходимы ресурсы и быстрый рост экономики.

Минимальная пенсия в 2020 году в проекте бюджета поднимается с 1638 гривен до 1769 гривен.

Сейчас в Украине размер средней пенсии составляет около 3020 гривен.

Пенсии в Украине - что ждать пенсионерам от бюджета 2020 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Всего запланировано 3 этапа повышения пенсий: в январе 2020-го (для военных), в июле и декабре (минимальная пенсия). Индексацию хотят провести в марте, и по ожиданиям главы Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики, повышение пенсии может произойти на уровне 12-13%.

Отметим, что по прогнозу Счетной палаты, на запланированное осовременивание пенсий 1 марта может потребоваться дополнительно еще 23 миллиарда гривен. При этом министр финансов Оксана Маркарова заявила в интервью "Экономической правде", что ведомство анализирует ситуацию в Пенсионном фонде.

"Нам нужно понимать, что нужно сделать для обеспечения всех расходов и осовременивания пенсий, и в то же время - для уменьшения расходов самого бюджета и стимулирования Пенсионного фонда к большей самодостаточности... Как сделать сбалансированный бюджет? С точки зрения формул все просто: увеличить доходы и уменьшить расходы. С точки зрения социального эффекта все сложнее. Надо смотреть на потребности людей, анализировать наши решения", - заявила она.

Напомним, что с октября в Украине начали действовать новые требования относительно возможности выйти на заслуженный отдых - трудовой стаж должен составлять 26 лет. Если же его не хватает, что гражданам будут платить минимальную пенсию.

На сегодняшний день право на назначение пенсий в 63 года имеют те лица, у которых стаж составляет менее 26 лет, от 16 до 26 лет.