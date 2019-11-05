Які сюрпризи чекають українських пенсіонерів у 2020: подробиці

Пенсії в Україні відповідно до бюджету-2020 трохи підвищать (Фото: колаж РБК-Україна)

У держбюджеті-2020 на пенсії хочуть направити 173 мільярди гривень

В Україні на пенсії в 2020 році закладено 173 мільярди гривень, і відповідно до презентованої сьогодні урядом проекту держбюджету, очікується незначне підвищення виплат. Документ був прийнятий Верховною Радою у першому читанні 18 жовтня, і зараз підготовлений до другого.

Зокрема, плануються надбавки самотнім пенсіонерам - на це в бюджеті передбачено 806 мільйонів гривень. На догляд за громадянами старше 80 років підвищаться надбавки на 670 гривень.

У законопроекті про держбюджет-2020 передбачено підвищення пенсій на розмір індексації, але зростання цифр "кидатися в око" не буде.

Пенсії в Україні - що чекати пенсіонерам від бюджету 2020 (Фото: kmu.gov.ua)

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, для збільшення виплат необхідні ресурси та швидке зростання економіки.

Мінімальна пенсія в 2020 році в проекті бюджету піднімається з 1638 гривень до 1769 гривень.

Зараз в Україні розмір середньої пенсії становить близько 3020 гривень.

Пенсії в Україні - що чекати пенсіонерам від бюджету 2020 (Фото: колаж РБК-Україна)

Всього заплановано 3 етапи підвищення пенсій: у січні 2020-го (для військових), у липні та грудні (мінімальна пенсія). Індексацію хочуть провести в березні, і за очікуванням голови Комітету Верховної Ради з питань соцполітики, підвищення пенсії може відбутися на рівні 12-13%.

Зазначимо, що за прогнозом Рахункової палати, на заплановане осучаснення пенсій з 1 березня може знадобитися додатково ще 23 мільярди гривень. При цьому міністр фінансів Оксана Маркарова заявила в інтерв'ю "Економічній правді", що відомство аналізує ситуацію в Пенсійному фонді.

"Нам потрібно розуміти, що потрібно зробити для забезпечення всіх витрат і осучаснення пенсій, і в той же час - для зменшення витрат самого бюджету і стимулювання Пенсійного фонду до більшої самодостатності... Як зробити збалансований бюджет? З точки зору формул все просто: збільшити доходи і зменшити витрати. З точки зору соціального ефекту все складніше. Треба дивитися на потреби людей, аналізувати наші рішення", - заявила вона.

Нагадаємо, що з жовтня в Україні почали діяти нові вимоги щодо можливості вийти на заслужений відпочинок - трудовий стаж повинен складати 26 років. Якщо ж його не вистачає, що громадянам платитимуть мінімальну пенсію.

На сьогоднішній день право на призначення пенсій в 63 роки мають ті особи, у яких стаж становить менше 26 років, від 16 до 26 років.