Пенсии в Украине: как получить компенсацию тем, кому урезают выплаты

Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Пенсионные выплаты некоторым категориям выплачивают не в полном объеме

Пенсионный фонд Украины массово урезает пенсии некоторым категориям украинцев. В частности, это касается военнослужащих и бывших сотрудников МВД. В начале 2018 года в Украине вступил в силу закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Оказалось, что правила применяются и к тем пенсионерам, которые вышли на пенсию до 2018 года.

Как пишет издание "Страна", военным пенсионерам сокращают выплаты с 83% денежного обеспечения до 70%. Недавно в Большой палате Верховного суда рассматривали дело о таких сокращениях пенсионных выплат. Как отмечают юристы, дело не в том, что это ошибка работников Пенсионного Фонда, а в том, что они сознательно урезают пенсионные выплаты.

"В нашу компанию часто обращаются за помощью бывшие работники МВД, которые жалуются на Пенсионный Фонд. Они делают все, чтобы недосчитать людям пенсию, часто нарушая законодательство. По тому же принципу в ПФ действуют и тогда, когда уплачивают сборы с разных операций: у нас был случай, когда мы спорили по клиентскому делу об уплате сбора с покупки недвижимости. По всему видно, что Пенсионный Фонд действует по принципу: больше собрать средств и меньше их потратить. Там знают, что нарушают закон и говорят: "Идите в суд, по его решению заплатим". А это дополнительные расходы и 3-6 месяцев времени", - рассказал адвокат, управляющий компанией одной из юридических фирм Михаил Можаев.

Он добавил, что получить компенсацию за можно только обратившись в суд и выиграв тяжбу. Верховные суды признают подразделения Пенсионного Фонда неправыми и заставляют пересчитывать пенсии.

"Действия Пенсионного фонда были признаны противоправными, и его обязали пересчитать выплату. Что очень важно: данное дело было признано образцовым. То есть органы ПФ и суды низших инстанций обязали в аналогичных случаях становиться на сторону людей и правильно пересчитывать размер пенсии. В теории подобные споры должны решаться в пользу пенсионеров еще на уровне Пенсионного фонда", - рассказал старший партнер адвокатской компании Ростислав Кравец о деле в Житомире.