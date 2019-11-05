Зеленский поручил ввести назначение пенсий через мобильное приложение

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент также поставил задачу ввести назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца текущего года ввести назначение пенсий через мобильное приложение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, во время встречи с руководством Верховной рады и Кабинетом министров, президент подчеркнул, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года.

При этом Зеленский поставил задачу ввести до конца 2019 года назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Напомним, в государственном бюджете на следующий год предусматривается незначительное повышение пенсий. На пенсии выделят 173 млрд гривен. При этом пенсионерам старше 80 лет повысят надбавки по уходу на 670 гривен - на эти цели закладывается 806 млн гривен.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, пенсии в 2020 году будут проиндексированы, но вырастут незначительно.

Кроме того, недавно на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому передали законопроект №1231 о верификацию пенсий, субсидий и других государственных выплат: пособий, льгот, стипендий (кроме академических) и тому подобное.