Какие дороги в Киеве отремонтируют в 2021 году: появится новая велодорожка

Власти Киева рассказали о планах ремонта дорог на 2021 год. Кроме того, в следующем году начнется строительство новой велодорожки на Набережном шоссе, которая будет проходить от Почтовой площади до моста Патона.

Пока позволяет погода в столице продолжат ремонтировать дороги и путепроводы. В следующем году это будет одним из приоритетов местных властей. Об этом сообщают в КГГА.

Какие улицы отремонтируют в 2021 году

дорогу на Пейзажной аллее;

пройдет капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской;

продолжится ремонт улицы Довбуша, Большой Кольцевой дороги от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской и от Богатырской до Оболонского проспекта;

ремонт дороги от проспекта Лобановского в аэропорт "Киев" (Жуляны);

будут продолжена реконструкция улиц Ивана Франко, Стеценко, транспортной развязки на проспекте Победы и улици Гетьмана;

реконструкция проспекта Гагарина и транспортной развязки возле станции метро "Черниговская";

в следующем году проведут капитальный ремонт на проспекте Героев Сталинграда;

также капремонту подлежит Софийская площадь и некоторые улицы, которые расположены в центре столицы. Речь идет об улице Льва Толстого и Терещенковской.

Также в следующем году планируется проектирование работ, которые будут касаться реконструкции моста Патона. Кроме того, продолжится масштабная замена старых ртутных и натриевых светильников на современные LEDы.

Напомним, во Львове автомобиль провалился под асфальт посреди дороги. Пользователи сети предположили, что причиной инцидента стал ремонт дороги.

Ранее в Днепре люди установили 11 "лежачих полицейских" возле дома. Из-за этого водителям стало сложно проезжать этой дорогой, а вот местным жителям теперь грозит штраф.