Які дороги у Києві відремонтують у 2021 році: з'явиться нова велодоріжка

У Києві закінчать не тільки реконструкцію доріг, але і почнуть нові об'єкти
Влада Києва розповіла про плани ремонту доріг на 2021 рік. Крім того, в наступному році розпочнеться будівництво нової велодоріжки на Набережному шосе, яка буде проходити від Поштової площі до моста Патона.
Поки дозволяє погода в столиці продовжать ремонтувати дороги і шляхопроводи. В наступному році це буде одним із пріоритетів місцевої влади. Про це повідомляють у КМДА.
Також у наступному році планується проєктування робіт, які будуть стосуватися реконструкції моста Патона. Крім того, продовжиться масштабна заміна старих ртутних і натрієвих світильників на сучасні LEDи.
Нагадаємо, у Львові автомобіль провалився під асфальт посеред дороги. Користувачі мережі припустили, що причиною інциденту став ремонт дороги.
Раніше в Дніпрі люди встановили 11 "лежачих поліцейських" біля будинку. Через це водіям стало складно проїхати цією дорогою, а ось місцевим тепер загрожує штраф.