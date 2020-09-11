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В Днепре люди установили 11 "лежачих полицейских" возле дома: видео абсурда

Днепр, Пятница 11 сентября 2020 22:29
В Днепре люди установили 11 "лежачих полицейских" возле дома: видео абсурда
В Днепре возле дома положили 11 "лежачих полицейских" (скрин видео)
Автор: Светлана Мащенко

Жители многоэтажки в Днепре решили бороться с автотранспортом самостоятельно и оригинально

Жители Днепра самостоятельно установили возле девятиэтажки 11 "лежачих полицейских". Водителям теперь стало крайне трудно передвигаться по улице, а вот жителям грозит штраф за испорченную дорогу.

11 "лежачих полицейских" покрывают всего 100 метров дороги, а для автомобилистов этот участок превратился в настоящую полосу препятствий. Некоторые авто даже застревают на этой дороге. Водители жалуются, что после такой дороги им в копеечку влетает ремонт машины. Об этом говорится в сюжете ТСН.

А вот жители дома считают, что они абсолютно правы и нечего здесь ездить. Противостояние людей и машин началось несколько лет назад, когда возле дома отремонтировали дорогу. Автомобилисты начали пользоваться ею, чтобы объехать светофоры.

Люди говорят, что они не могут спать из-за шума, жалуются на загазованность, автомобили "летают". Местные скинулись и положили препятствия.

Но некоторые пешеходы не согласны с такими мерами. Ведь в случае ЧС скорая, пожарная и прочие не смогут быстро добраться до места назначения.

В любом случае, такие препятствия – незаконные. Ведь ставить их можно лишь после согласования полиции и местной власти. Иначе – штраф или общественные работы. Но пока что никто из водителей не пожаловался.

В Днепре жители установили 11 лежачих полицейских под домом (видео: YouTube/ТСН)

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