Какие дороги в Киеве отремонтируют в 2021 году: появится новая велодорожка

В Киеве закончат не только реконструкцию дорог, но и начнут новые объекты
Власти Киева рассказали о планах ремонта дорог на 2021 год. Кроме того, в следующем году начнется строительство новой велодорожки на Набережном шоссе, которая будет проходить от Почтовой площади до моста Патона.
Пока позволяет погода в столице продолжат ремонтировать дороги и путепроводы. В следующем году это будет одним из приоритетов местных властей. Об этом сообщают в КГГА.
Также в следующем году планируется проектирование работ, которые будут касаться реконструкции моста Патона. Кроме того, продолжится масштабная замена старых ртутных и натриевых светильников на современные LEDы.
Напомним, во Львове автомобиль провалился под асфальт посреди дороги. Пользователи сети предположили, что причиной инцидента стал ремонт дороги.
Ранее в Днепре люди установили 11 "лежачих полицейских" возле дома. Из-за этого водителям стало сложно проезжать этой дорогой, а вот местным жителям теперь грозит штраф.