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Які дороги у Києві відремонтують у 2021 році: з'явиться нова велодоріжка

Київ, Вівторок 06 жовтня 2020 08:17
Які дороги у Києві відремонтують у 2021 році: з'явиться нова велодоріжка
Ремонт дороги в Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві закінчать не тільки реконструкцію доріг, але і почнуть нові об'єкти

Влада Києва розповіла про плани ремонту доріг на 2021 рік. Крім того, в наступному році розпочнеться будівництво нової велодоріжки на Набережному шосе, яка буде проходити від Поштової площі до моста Патона.

Поки дозволяє погода в столиці продовжать ремонтувати дороги і шляхопроводи. В наступному році це буде одним із пріоритетів місцевої влади. Про це повідомляють у КМДА.

Які вулиці відремонтують у 2021 році

  • дорогу на Пейзажній алеї;
  • пройде капітальний ремонт вулиць Чорнобильської та Борщагівської;
  • продовжиться ремонт вулиці Довбуша, Великої Кільцевої дороги від проспекту Рокоссовського до вулиці Богатирської і від Богатирської до Оболонського проспекту;
  • ремонт дороги від проспекту Лобановського в аеропорт "Київ" (Жуляни);
  • буде продовжена реконструкція вулиць Івана Франка, Стеценко, транспортної розв'язки на проспекті Перемоги і вулиці Гетьмана;
  • реконструкція проспекту Гагаріна і транспортної розв'язки біля станції метро "Чернігівська";
  • у наступному році проведуть капітальний ремонт на проспекті Героїв Сталінграда;
  • також капремонту підлягає Софійська площа і деякі вулиці, які розташовані в центрі столиці. Мова йде про вулиці Льва Толстого та Терещенківську.

Також у наступному році планується проєктування робіт, які будуть стосуватися реконструкції моста Патона. Крім того, продовжиться масштабна заміна старих ртутних і натрієвих світильників на сучасні LEDи.

Нагадаємо, у Львові автомобіль провалився під асфальт посеред дороги. Користувачі мережі припустили, що причиною інциденту став ремонт дороги.

Раніше в Дніпрі люди встановили 11 "лежачих поліцейських" біля будинку. Через це водіям стало складно проїхати цією дорогою, а ось місцевим тепер загрожує штраф.

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