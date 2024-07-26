Кабачкові човники з куркою та сиром: рецепт леггкої вечері для літнього вечора

Що потрібно для кабачкових човників з куркою

Для приготування таких запечених кабачків для легкої вечері потрібні наступні продукти:

куряче філе - 500 г;

кабачки - 4 шт.;

морква - 1 шт.;

помідор - 1 шт.;

цибуля - 1 шт.;

сир - 200 г;

зелень (кріп, петрушка) - жменька;

сметана - 1 ст. л.;

сушений часник - дрібка;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати кабачкові човники з куркою і сиром

Для цієї страви потрібні невеликі кабачки. Краще обирати молоді - тоді шкірка буде м'якою, а кісточки будуть відсутні. Для того, щоб зробити з них "човники", кабачки потрібно помити, зрізати з кожного кінчики - а потім розрізати овоч уздовж.

Після цього з середини розрізаних кабачків потрібно вибрати м'якуш, щоб зробити заглиблення.

Зробіть з кабачків човники (скриншот / Закарпатська Господиня)

Не викидайте м'якуш - він також потрібен в страві. Однак його потрібно подрібнити і присолити.

Філе необхідно промити і нарізати на маленькі кубики. Також до філе можна взяти гриби, наприклад печериці. В такому випадку їх потрібно промити та нарізати на пластинки.

Окрім філе можна брати інше м'ясо - та курятина готується найшвидше. Цибулю необхідно почистити і подрібнити. Помідор помийте і наріжте на кубики.

Моркву помийте і натріть на великій терці. Зелень промийте, зачекайте доки вона висохне, а потім подрібніть.

В глибокій пательні розігрійте олію, вкиньте цибулю - та обсмажте її до світло-золотистого кольору. Після цього додайте моркву, і помішуючи, смажте все протягом декількох хвилин, щоб морква розм'якшилася.

Злийте з кабачків рідину і всипте овочі до пательні. Трохи просмажте кабачки і додайте помідор. Готуйте засмажку ще протягом 1-2 хвилин.

Приготуйте начинку для кабачкових човників (скриншот / Закарпатська Господиня)

Змастіть форму для запікання олією, викладіть кабачки, заглибленням догори. За бажанням присоліть їх, присипте перцем.

З'єднайте філе з засмажкою. В окрему миску натріть сир, додайте трохи до начинки.

Додайте до начинки сметану, сухий часник та зелень, перемішайте інгредієнти. Рівномірно розподіліть начинку по баклажанах, накрийте форму фольгою.

Розігрійте духовку до 200 градусів і запікайте баклажани 40-45 хвилин. Після цього присипте кабачки сиром і помістіть в духовку ще на декілька хвилин, щоб сир розплавився - і легка вечеря готова.