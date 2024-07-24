ua en ru
Ср, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чашушулі з тушкованкою: рецепт смачної грузинської страви, яка вразить всіх

Середа 24 липня 2024 18:30
UA EN RU
Чашушулі з тушкованкою: рецепт смачної грузинської страви, яка вразить всіх Як готувати чашушулі з тушкованкою (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Чашушулі - грузинська страва з телятини, яка нагадує щось між першим та другим. Спочатку м'ясо для страви обсмажується, а потім тушкується з овочами в соусі. Подають чашушулі традиційно з білим вином та лавашем.

Про те, як готувати грузинську страву чашушулі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Що потрібно для страви чашушулі

Для того, щоб приготувати ситну грузинську страву чашушулі, потрібні ці продукти:

  • вода кип'ячена - 500-700 мл;
  • тушкованка - 1-2 банки (або 1 кг телятини);
  • томатна паста - 1 ст. л.;
  • помідори - 5 шт.;
  • цибуля - 5-6 шт.;
  • перець - 3 шт.;
  • часник - 6-7 зубчиків;
  • спеції - 1 ч. л.;
  • зелень сушена - 1 ч. л.;
  • багет (невеликий) або лаваш - 1 шт.

Як готувати чашушулі з тушкованкою

Якщо готувати чашушулі з телятиною, м'ясо необхідно промити, розрізати на невеликі шматочки та обсмажити - і лише потім додавати овочі.

Готувати чашушулі з тушкованкою дещо простіше, адже таке м'ясо вже оброблене і м'яке, тож страва готується значно швидше.

Одразу підготуйте овочі для страви. Цибулю необхідно очистити і нарізати на півкільця. Помідори потрібно бланшувати - для цього помийте їх, зробіть на них збоку надріз хрестиком, та залийте окропом на хвилин 15.

В цей час розігрійте глибоку пательню - адже страва буде дещо рідкою - і обсмажте цибулю.

Зніміть шкірку з помідорів та наріжте їх на невеликі кубики. Після цього перекладіть помідори в миску. Помийте перець, видаліть з нього плодоніжку та насіння - і наріжте овочі соломкою.

Коли цибуля стане прозорою, додайте тушкованку - і перемішайте інгредієнти.

Чашушулі з тушкованкою: рецепт смачної грузинської страви, яка вразить всіх

Додайте тушкованку до цибулі (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Почистьте часник, наріжте зубчики на невеликі пластинки. Потім всипте часник разом з помідорами та перцем до пательні.

Злегка перемішайте інгредієнти та влийте гарячу кип'ячену воду. Можна додавати менше рідини або не додавати її взагалі, якщо хочете зробити страву більш густою.

Чашушулі з тушкованкою: рецепт смачної грузинської страви, яка вразить всіх

Додайте овочі до чашушулі (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Після цього тушкуйте страву протягом 20 хвилин. В цей час промийте зелень (кінзу та петрушку), приберіть зайву вологу та подрібніть листочки.

Як спеції, до чашушулі рекомендують додавати коріандр, хмелі-сунелі та копчену паприку. Разом зі спеціями, додайте до інгредієнтів томатну пасту.

Перемішайте страву і тушкуйте її ще протягом 10 хвилин. Подавати чашушулі потрібно з багетом (за бажанням підігрітим або запеченим), прикрасивши страву зеленню.

Нещодавно ми розповідали про те, як готувати закарпатський суп боб левеш з квасолею.

Також писали про те, як готувати тяхан з куркою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Готування
NEWS
"Укренерго" оновило графіки відключень світла до кінця доби
"Укренерго" оновило графіки відключень світла до кінця доби