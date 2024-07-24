Чашушулі з тушкованкою: рецепт смачної грузинської страви, яка вразить всіх

Чашушулі - грузинська страва з телятини, яка нагадує щось між першим та другим. Спочатку м'ясо для страви обсмажується, а потім тушкується з овочами в соусі. Подають чашушулі традиційно з білим вином та лавашем.

Про те, як готувати грузинську страву чашушулі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Що потрібно для страви чашушулі

Для того, щоб приготувати ситну грузинську страву чашушулі, потрібні ці продукти:

вода кип'ячена - 500-700 мл;

тушкованка - 1-2 банки (або 1 кг телятини);

томатна паста - 1 ст. л.;

помідори - 5 шт.;

цибуля - 5-6 шт.;

перець - 3 шт.;

часник - 6-7 зубчиків;

спеції - 1 ч. л.;

зелень сушена - 1 ч. л.;

багет (невеликий) або лаваш - 1 шт.

Як готувати чашушулі з тушкованкою

Якщо готувати чашушулі з телятиною, м'ясо необхідно промити, розрізати на невеликі шматочки та обсмажити - і лише потім додавати овочі.

Готувати чашушулі з тушкованкою дещо простіше, адже таке м'ясо вже оброблене і м'яке, тож страва готується значно швидше.

Одразу підготуйте овочі для страви. Цибулю необхідно очистити і нарізати на півкільця. Помідори потрібно бланшувати - для цього помийте їх, зробіть на них збоку надріз хрестиком, та залийте окропом на хвилин 15.

В цей час розігрійте глибоку пательню - адже страва буде дещо рідкою - і обсмажте цибулю.

Зніміть шкірку з помідорів та наріжте їх на невеликі кубики. Після цього перекладіть помідори в миску. Помийте перець, видаліть з нього плодоніжку та насіння - і наріжте овочі соломкою.

Коли цибуля стане прозорою, додайте тушкованку - і перемішайте інгредієнти.

Додайте тушкованку до цибулі (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Почистьте часник, наріжте зубчики на невеликі пластинки. Потім всипте часник разом з помідорами та перцем до пательні.

Злегка перемішайте інгредієнти та влийте гарячу кип'ячену воду. Можна додавати менше рідини або не додавати її взагалі, якщо хочете зробити страву більш густою.

Додайте овочі до чашушулі (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Після цього тушкуйте страву протягом 20 хвилин. В цей час промийте зелень (кінзу та петрушку), приберіть зайву вологу та подрібніть листочки.

Як спеції, до чашушулі рекомендують додавати коріандр, хмелі-сунелі та копчену паприку. Разом зі спеціями, додайте до інгредієнтів томатну пасту.

Перемішайте страву і тушкуйте її ще протягом 10 хвилин. Подавати чашушулі потрібно з багетом (за бажанням підігрітим або запеченим), прикрасивши страву зеленню.