Кабачковые лодочки с курицей и сыром: рецепт легкого ужина для летнего вечера

Что нужно для кабачковых челноков с курицей

Для приготовления таких запеченных кабачков для легкого ужина требуются следующие продукты:

куриное филе - 500 г;

кабачки - 4 шт.;

морковь - 1 шт.;

помидор - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

сыр - 200 г;

зелень (укроп, петрушка) - горстка;

сметана - 1 ст. л.;

сушеный чеснок - щепотка;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить кабачковые лодочки с курицей и сыром

Для этого блюда требуются небольшие кабачки. Лучше выбирать молодые - тогда кожура будет мягкой, а косточки будут отсутствовать. Для того чтобы сделать из них "лодочки", кабачки нужно помыть, срезать с каждого кончики - а затем разрезать овощ вдоль.

После этого из середины разрезанных кабачков нужно выбрать мякоть, чтобы сделать углубление.

Сделайте из кабачков лодочки (скриншот / Закарпатська Господиня)

Не выбрасывайте мякоть - она также нужна в блюде. Однако ее нужно измельчить и присолить.

Филе нужно промыть и порезать на мелкие кубики. Также к филе можно взять грибы, например шампиньоны. В таком случае их следует промыть и нарезать на пластинки.

Кроме филе можно брать другое мясо - но курица готовится быстрее всего. Лук нужно почистить и измельчить. Помидор промойте и нарежьте на кубики.

Морковь помойте и натрите на большой терке. Зелень промойте, подождите, пока она высохнет, а затем измельчите.

В глубокой сковороде разогрейте масло, вбросьте лук - и обжарьте его до светло-золотистого цвета. После этого добавьте морковь, и помешивая, жарьте все в течение нескольких минут, чтобы морковь размягчилась.

Слейте из кабачков жидкость и всыпьте овощи в сковороду. Немного прожарьте кабачки и добавьте помидор. Готовьте зажарку еще в течение 1-2 минут.

Приготовьте начинку для кабачковых лодочек (скриншот / Закарпатська Господиня)

Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите кабачки, углублением вверх. По желанию посолите их, присыпьте перцем.

Соедините филе с поджаркой. В отдельную миску натрите сыр, добавьте немного в начинку.

Добавьте в начинку сметану, сухой чеснок и зелень, перемешайте ингредиенты. Равномерно распределите начинку по баклажанам, накройте форму фольгой.

Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте баклажаны 40-45 минут. После этого присыпьте кабачки сыром и поместите в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился - и легкий ужин готов.