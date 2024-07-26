Кабачковые лодочки с курицей и сыром: рецепт легкого ужина для летнего вечера

Такое блюдо из кабачков прекрасно сочетается с летним вечером - оно легкое и одновременно питательное. Для этих кабачковых лодочек не нужны необычные ингредиенты, а приготовление - несложное и бесхитростное.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".
Для приготовления таких запеченных кабачков для легкого ужина требуются следующие продукты:
Для этого блюда требуются небольшие кабачки. Лучше выбирать молодые - тогда кожура будет мягкой, а косточки будут отсутствовать. Для того чтобы сделать из них "лодочки", кабачки нужно помыть, срезать с каждого кончики - а затем разрезать овощ вдоль.
После этого из середины разрезанных кабачков нужно выбрать мякоть, чтобы сделать углубление.
Сделайте из кабачков лодочки (скриншот / Закарпатська Господиня)
Не выбрасывайте мякоть - она также нужна в блюде. Однако ее нужно измельчить и присолить.
Филе нужно промыть и порезать на мелкие кубики. Также к филе можно взять грибы, например шампиньоны. В таком случае их следует промыть и нарезать на пластинки.
Кроме филе можно брать другое мясо - но курица готовится быстрее всего. Лук нужно почистить и измельчить. Помидор промойте и нарежьте на кубики.
Морковь помойте и натрите на большой терке. Зелень промойте, подождите, пока она высохнет, а затем измельчите.
В глубокой сковороде разогрейте масло, вбросьте лук - и обжарьте его до светло-золотистого цвета. После этого добавьте морковь, и помешивая, жарьте все в течение нескольких минут, чтобы морковь размягчилась.
Слейте из кабачков жидкость и всыпьте овощи в сковороду. Немного прожарьте кабачки и добавьте помидор. Готовьте зажарку еще в течение 1-2 минут.
Приготовьте начинку для кабачковых лодочек (скриншот / Закарпатська Господиня)
Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите кабачки, углублением вверх. По желанию посолите их, присыпьте перцем.
Соедините филе с поджаркой. В отдельную миску натрите сыр, добавьте немного в начинку.
Добавьте в начинку сметану, сухой чеснок и зелень, перемешайте ингредиенты. Равномерно распределите начинку по баклажанам, накройте форму фольгой.
Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте баклажаны 40-45 минут. После этого присыпьте кабачки сыром и поместите в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился - и легкий ужин готов.
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