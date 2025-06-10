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Кабачки по-турецьки за 5 хвилин: рецепт оригінальної та швидкої літньої закуски

Рецепт приготування кабачків по-турецьки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У розпал літнього сезону особливо популярними стають кабачки і усі страви з них. Закуска по-турецьки виходить не лише смачною, а й корисною, адже містить багато вітамінів і легко засвоюється.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як легко за 5 хвилин приготувати таку літню закуску вдома.

Кабачки по-турецьки: простий рецепт

Список інгредієнтів:

  • кабачки - 3 шт.
  • часник - 4 зубчики
  • мед - 20 г
  • соєвий соус - 40 мл
  • копчена паприка - 5 г
  • сіль, перець - до смаку
  • кунжут білий - 20 г
  • зелень - 30 г
  • олія соняшникова - 60 мл

Легкий спосіб приготування

Спочатку кабачки наріжте на брусочки по 8-10 см завдовжки та 3-4 см завтовшки.

Часник наріжте і обмажте ним кабачки. Далі на сковороді розігрійте олію і обсмаж часник 1 хвилину, щоб олія набралася ароматів. Після цього викладіть кабачки та обсмажуйте 3 хвилини, до легкої прозорості.

Додайте усі спеції, мед і перемішай. Готуйте ще 1 хвилину, постійно помішуючи. Влийте соєвий соус, додайте кунжут і готуйте до загустіння соусу.

В кінці додайте зелень і страва готова.

Рецепт кабачків по-турецьки (фото: кадр з відео)

 

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РецептиЗдорова їжаКабачки