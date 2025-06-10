Кабачки по-турецьки за 5 хвилин: рецепт оригінальної та швидкої літньої закуски

Кабачки по-турецьки: простий рецепт

Список інгредієнтів:

кабачки - 3 шт.

часник - 4 зубчики

мед - 20 г

соєвий соус - 40 мл

копчена паприка - 5 г

сіль, перець - до смаку

кунжут білий - 20 г

зелень - 30 г

олія соняшникова - 60 мл

Легкий спосіб приготування

Спочатку кабачки наріжте на брусочки по 8-10 см завдовжки та 3-4 см завтовшки.

Часник наріжте і обмажте ним кабачки. Далі на сковороді розігрійте олію і обсмаж часник 1 хвилину, щоб олія набралася ароматів. Після цього викладіть кабачки та обсмажуйте 3 хвилини, до легкої прозорості.

Додайте усі спеції, мед і перемішай. Готуйте ще 1 хвилину, постійно помішуючи. Влийте соєвий соус, додайте кунжут і готуйте до загустіння соусу.

В кінці додайте зелень і страва готова.

Рецепт кабачків по-турецьки (фото: кадр з відео)