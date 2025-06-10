Кабачки по-турецьки за 5 хвилин: рецепт оригінальної та швидкої літньої закуски

У розпал літнього сезону особливо популярними стають кабачки і усі страви з них. Закуска по-турецьки виходить не лише смачною, а й корисною, адже містить багато вітамінів і легко засвоюється.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як легко за 5 хвилин приготувати таку літню закуску вдома.
Список інгредієнтів:
Легкий спосіб приготування
Спочатку кабачки наріжте на брусочки по 8-10 см завдовжки та 3-4 см завтовшки.
Часник наріжте і обмажте ним кабачки. Далі на сковороді розігрійте олію і обсмаж часник 1 хвилину, щоб олія набралася ароматів. Після цього викладіть кабачки та обсмажуйте 3 хвилини, до легкої прозорості.
Додайте усі спеції, мед і перемішай. Готуйте ще 1 хвилину, постійно помішуючи. Влийте соєвий соус, додайте кунжут і готуйте до загустіння соусу.
В кінці додайте зелень і страва готова.
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