Хочете чогось солодкого? 5 рецептів десертів, які не шкодять здоров'ю

Відмовляти собі в улюблених солодощах більше не потрібно. Існують десерти, які не лише задовольнять смакові рецептори, а й подбають про ваше здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Коли йдеться про здорове харчування, то багато хто боїться, що десерт потрібно повністю виключити зі столу. Однак це далеко не так, оскільки десерти можуть вписатися в здоровий, збалансований раціон.

Дієтолог Сапна Перувемба розповіла, що цілком нормально іноді насолоджуватися традиційними десертами.

Шматочки яблук у шоколаді

Вони містять клітковину з фруктів та антиоксиданти з шоколаду.

Крім того, ви можете проявити креативність і підвищити поживність з такими начинками, як горіхи, насіння та гранола.

Інгредієнти:

чорний шоколад - 170 г

1 ч. л. кокосової олії

2 яблука

подрібнені фісташки, підсмажене насіння кунжуту, подрібнений солоний арахіс, рожева гімалайська морська сіль, гранола

Розтопіть шоколад, додайте кокосову олію та перемішайте. Перекладіть шоколадну суміш у відносно вузьку склянку або мірну чашку.

Наріжте яблука скибочками, вмочіть половинку в шоколадну суміш і викладіть на тарілку, застелену пергаментним папером. Після цього швидко посипте начинкою.

Поставте в холодильник на 15 хвилин або доки шоколад не застигне.

Яблука в шоколаді (фото: realsimple.com)

Тарталетки з чорного шоколаду та кокосу

Цей десерт багатий на поживні речовини, які поєднують високоякісний білок з яєчних білків та клітковину для підтримки балансу цукру в крові.

Десерт натурально підсолоджений кленовим сиропом, гірким шоколадом з високим вмістом антиоксидантів та какао.

Інгредієнти:

2 яєчні білки

кокосова стружка

1 ч.л ванільного екстракту

2 ст.л чистого кленового сиропу

1/2 ч.л дрібно меленої морської солі

подріблений чорний шоколад

вершкове масло

1 ст.л какао

1/4 ч.л пластинчастої морської солі

Розігрійте духовку до 175°C та змастіть 20 мініатюрних форм для мафінів кулінарним спреєм.

Збивайте яєчні білки у великій мисці до утворення піни, приблизно 30 секунд. Додайте кокосову стружку, ваніль, 1 столову ложку кленового сиропу та морську сіль, а потім збивайте вінчиком до однорідної маси.

Помістіть приблизно 2 чайні ложки суміші в кожну формочку для мафінів, рівномірно притискаючи тильною стороною чайної ложки дно та стінки кожної формочки. Випікайте в розігрітій духовці до золотисто-коричневого кольору.

Тим часом розігрійте шоколад, додайте масло, какао, 1 столову ложку води, решту кленового сиропу та мелену морську сіль, перемішайте до однорідності.

Перекладіть шоколадну суміш у поліетиленовий пакет із застібкою-блискавкою та зробіть невеликий отвір в одному кутку. Викладіть суміш в охолоджені тарталетки, а потім посипте пластівцями морської солі.

Тарталетки з чорного шоколаду та кокосу (фото: realsimple.com)

Зелений смузі

Цей яскравий смузі - потужне джерело поживних речовин, протизапальних властивостей, багатий на клітковину, антиоксиданти та ключові вітаміни, які підтримують здоров’я кишечника, функцію судин та імунну стійкість.

Інгредієнти:

1 склянка соєвого молока

1 склянка свіжого молодого шпинату

1 огірок

1 яблуко

1 склянки заморожених шматочків ананаса

2 столові ложки насіння конопель

щіпка кошерної солі

1 ч.л нектару або сиропу агави

Змішайте всі інгредієнти в блендері, починаючи з конопляного молока. Збивайте до однорідної маси приблизно 1 хвилину.

Зелений смузі (фото: realsimple.com)

Банан в шоколаді

Банани - ще один фрукт, який просто ідеально смакує, якщо вмочити в шоколад.

Інгредієнти:

2 банани

2 склянки чорного шоколаду

мигдалеве масло

пластівчаста морська сіль

Наріжте банани та викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером.

Намажте одну сторону мигдалевим маслом та зробіть бутерброд з іншого шматочка банана. Продовжуйте, поки не використаєте всі скибочки банана. Покладіть банани в морозилку приблизно на годину.

Розтопіть шоколад та за допомогою виделки обережно вмочіть кожен шматочок у шоколад, щоб він покривав щонайменше половину бананового сендвіча.

В кінці посипте кожен зверху невеликою кількістю пластівчастої морської солі та поставте назад у морозилку.

Банан в шоколаді (фото: realsimple.com)

Морквяне печиво

Воно містить овочі та менше цукру, ніж традиційне печиво. Це печиво також повністю безглютенове. Мигдальне борошно додає корисні жири та клітковину, а яйця містять білок та поживні речовини, які підтримують здоров’я мозку.

Інгредієнти:

1 склянка вівсяних пластівців

1 склянка мигдалевого борошна

1 ч.л розпушувача

1 ч.л меленої кориці

кошерна сіль

мелений мускатний горіх

1 яйце

кокосова олія

кленовий сироп та екстракт олії

4 моркви

подріблені волоські горіхи

Розігрійте духовку до 175°C та застеліть деко пергаментним папером. Збийте вівсянку, борошно, розпушувач, корицю, сіль та мускатний горіх у великій мисці. Додайте туди яйце. Збийте олію, сироп та ваніль до однорідності, змішуючи вологі інгредієнти з сухими. Додайте моркву та волоські горіхи, доки не утвориться однорідне тісто.

Набирайте суміш та зробіть щільну компактну кульку. Розкладіть кульки на деку на відстані приблизно 2,5 см одна від одної та притисніть, щоб трохи сплющити.

Випікайте, поки печиво не стане золотистим, а верхівка трохи не потріскається, приблизно 30 хвилин.