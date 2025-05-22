Смачно та дуже корисно: 10 ідей збалансованої вечері

Збалансована вечеря - не розкіш, а корисна звичка. Названо 10 ідей страв, які допоможуть підтримувати здоров’я та гарне самопочуття щодня.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, кожна вечеря повинна бути збалансованою.

Чому вечеряти потрібно збалансовано

Якість сну

Занадто важка або жирна вечеря може викликати дискомфорт, порушити сон або спричинити печію. Збалансований прийом їжі - з помірною кількістю білків, корисних жирів і складних вуглеводів - сприяє спокійному сну.

Контроль ваги

Переїдання ввечері або споживання великої кількості простих вуглеводів (солодке, білий хліб тощо) сприяє накопиченню жиру, адже метаболізм увечері сповільнюється. Збалансована вечеря допомагає уникнути надмірного набору ваги.

Регулювання рівня цукру в крові

Збалансоване харчування допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози в крові, що особливо важливо для людей з діабетом або предіабетом.

Профілактика переїдання на ніч

Якщо вечеря повноцінна й поживна, менше шансів, що ввечері тягне на шкідливі перекуси.

Загальний стан здоров’я

Регулярне збалансоване харчування допомагає організму отримувати всі необхідні нутрієнти - вітаміни, мінерали, амінокислоти, що важливо для імунітету, енергії, настрою та роботи органів.

Приклади забалансованої вечері

Нутриціолог Тетяна Крилова назвала приклади збалансованої вечері, яка легко засвоюється, не перевантажує травлення й забезпечує організм корисними речовинами:

макарони твердих сортів, тушкований лосось зі стручковою квасолею, овочевий салат, заправлений оливковою олією

варена гречка, запечений окунь та тушковані овочі

варене кіноа, тунець у власному соку, запечений буряк, овочевий салат з оливковою олією

бурий рис, куряче суфле з броколі, овочевий салат з оливковою олією

овочевий салат, заправлений олією та рол з лаваша зі слабосоленим лососем, огірком та крем-сиром

овочевий салат з песто, кіноа, куряча котлета та броколі

макарони твердих сортів, тунець у власному соку, свіжі овочі та зелень

запечені батат та курка, варений буряк з оливковою олією та волоським горіхом, броколі, печериці

запечений лосось, макарони, овочевий салат з оливковою олією та авокадо

мікс зелені, огірок, помідор, болгарський перець, креветки, хумус, оливкова олія та гречані хлібці

Варіанти збалансованої вечері (фото: instagram.com/krylova_tetiana)