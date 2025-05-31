Смак дитинства: рецепт сирної запіканки з простих інгредієнтів
Ароматна, ніжна й апетитна сирна запіканка ніколи не втратить своєї популярності. І не дивно, адже це ідеальний варіант для сніданку чи обіду. До того ж її легко та швидко можна приготувати вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал відомої фуд-блогерки Лілії Цвіт.
Список інгредієнтів
Інгредієнти на форму 20/30 см:
- кисломолочний сир - 700 г
- цукор - 150 г
- крохмаль кукурудзяний - 50 г
- яйця - 5 шт.
- сметана - 200 г
- ванільний цукор - 10 г
- дрібка солі
Для змащування форми:
- масло - 20 г
- манка - 1,5 ст.л
Легкий рецепт приготування
Спочатку сир потрібно збити блендером, потім додаємо жовтки, сіль, цукор, ванільний цукор і сметану. Знову збиваємо це все блендером до однорідної пишної маси.
Наприкінці потрібно додати до маси крохмаль і знову все перемішати. Окремо потрібно збити білки і додати їх до сирної маси.
Форму для запікання потрібно змастити маслом і посипаємо манкою, але це робити не обов'язково. Виливаємо масу у форму, розрівнюємо і запікаємо при 180 градусах 50 хвилин.
Рецепт сирної запіканки (фото: кадр з відео)
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