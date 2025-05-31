ua en ru
Сб, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Смак дитинства: рецепт сирної запіканки з простих інгредієнтів

, Субота 31 травня 2025 07:45
UA EN RU
Смак дитинства: рецепт сирної запіканки з простих інгредієнтів Рецепт смачної сирної запіканки, яка сподобається кожному (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ароматна, ніжна й апетитна сирна запіканка ніколи не втратить своєї популярності. І не дивно, адже це ідеальний варіант для сніданку чи обіду. До того ж її легко та швидко можна приготувати вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал відомої фуд-блогерки Лілії Цвіт.

Список інгредієнтів

Інгредієнти на форму 20/30 см:

  • кисломолочний сир - 700 г
  • цукор - 150 г
  • крохмаль кукурудзяний - 50 г
  • яйця - 5 шт.
  • сметана - 200 г
  • ванільний цукор - 10 г
  • дрібка солі

Для змащування форми:

  • масло - 20 г
  • манка - 1,5 ст.л

Легкий рецепт приготування

Спочатку сир потрібно збити блендером, потім додаємо жовтки, сіль, цукор, ванільний цукор і сметану. Знову збиваємо це все блендером до однорідної пишної маси.

Наприкінці потрібно додати до маси крохмаль і знову все перемішати. Окремо потрібно збити білки і додати їх до сирної маси.

Форму для запікання потрібно змастити маслом і посипаємо манкою, але це робити не обов'язково. Виливаємо масу у форму, розрівнюємо і запікаємо при 180 градусах 50 хвилин.

Смак дитинства: рецепт сирної запіканки з простих інгредієнтівСмак дитинства: рецепт сирної запіканки з простих інгредієнтівРецепт сирної запіканки (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Здорова їжа Здоров'я
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб