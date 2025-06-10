Кабачки по-турецки за 5 минут: рецепт оригинальной и быстрой летней закуски

Кабачки по-турецки: простой рецепт

Список ингредиентов:

кабачки - 3 шт.

чеснок - 4 зубчика

мед - 20 г

соевый соус - 40 мл

копченая паприка - 5 г

соль, перец - по вкусу

кунжут белый - 20 г

зелень - 30 г

масло подсолнечное - 60 мл

Легкий способ приготовления

Сначала кабачки нарежьте на брусочки по 8-10 см длиной и 3-4 см толщиной.

Чеснок нарежьте и обмажьте им кабачки. Далее на сковороде разогрейте масло и обжарьте чеснок 1 минуту, чтобы масло набралось ароматов. После этого выложите кабачки и обжаривайте 3 минуты, до легкой прозрачности.

Добавьте все специи, мед и перемешай. Готовьте еще 1 минуту, постоянно помешивая. Влейте соевый соус, добавьте кунжут и готовьте до загустения соуса.

В конце добавьте зелень и блюдо готово.

Рецепт кабачков по-турецки (фото: кадр из видео)