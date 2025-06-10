Кабачки по-турецки за 5 минут: рецепт оригинальной и быстрой летней закуски

В разгар летнего сезона особенно популярными становятся кабачки и все блюда из них. Закуска по-турецки получается не только вкусной, но и полезной, ведь содержит много витаминов и легко усваивается.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как легко за 5 минут приготовить такую летнюю закуску дома.
Список ингредиентов:
Легкий способ приготовления
Сначала кабачки нарежьте на брусочки по 8-10 см длиной и 3-4 см толщиной.
Чеснок нарежьте и обмажьте им кабачки. Далее на сковороде разогрейте масло и обжарьте чеснок 1 минуту, чтобы масло набралось ароматов. После этого выложите кабачки и обжаривайте 3 минуты, до легкой прозрачности.
Добавьте все специи, мед и перемешай. Готовьте еще 1 минуту, постоянно помешивая. Влейте соевый соус, добавьте кунжут и готовьте до загустения соуса.
В конце добавьте зелень и блюдо готово.
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