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Кабачки по-турецки за 5 минут: рецепт оригинальной и быстрой летней закуски

Рецепт приготовления кабачков по-турецки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В разгар летнего сезона особенно популярными становятся кабачки и все блюда из них. Закуска по-турецки получается не только вкусной, но и полезной, ведь содержит много витаминов и легко усваивается.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как легко за 5 минут приготовить такую летнюю закуску дома.

Кабачки по-турецки: простой рецепт

Список ингредиентов:

  • кабачки - 3 шт.
  • чеснок - 4 зубчика
  • мед - 20 г
  • соевый соус - 40 мл
  • копченая паприка - 5 г
  • соль, перец - по вкусу
  • кунжут белый - 20 г
  • зелень - 30 г
  • масло подсолнечное - 60 мл

Легкий способ приготовления

Сначала кабачки нарежьте на брусочки по 8-10 см длиной и 3-4 см толщиной.

Чеснок нарежьте и обмажьте им кабачки. Далее на сковороде разогрейте масло и обжарьте чеснок 1 минуту, чтобы масло набралось ароматов. После этого выложите кабачки и обжаривайте 3 минуты, до легкой прозрачности.

Добавьте все специи, мед и перемешай. Готовьте еще 1 минуту, постоянно помешивая. Влейте соевый соус, добавьте кунжут и готовьте до загустения соуса.

В конце добавьте зелень и блюдо готово.

Рецепт кабачков по-турецки (фото: кадр из видео)

 

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