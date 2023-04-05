Як зрозуміти, що ваш собака страждає від болю: важливі сигнали

Наші домашні улюбленці не можуть сказати, що їм боляче або зле, тому власники тварин можуть орієнтуватися лише на зовнішні ознаки. Чотирилапі можуть й самі подавати знаки, просячи про допомогу.
Як зрозуміти, що ваш собака страждає від болю, розповіли на сайті Daily Mail.
Турецькі вчені з Університету Анкари провели дослідження, опитавши 124 власників собак. Запитання стосувалися того, як собаки проявляють відчуття болю зовні. Виявилося, що 13 із 35 заявлених поведінкових показників присутні у відповідях власників собак.
Автори дослідження вважають, що собаки використовують деякі підказки, щоб попередити власників про те, що їм боляче. Згодом люди починають сприймати ці підказки й навчаються за поведінкою визначати, що улюбленцям необхідна допомога.
Варто зазначити, що собаки та кішки намагаються приховати свій біль. Це захисна реакція нервової системи, тому розпізнати ознаки болю може бути не так просто.
Зверніть увагу на ці сигнали:
Найточнішими дзвіночками є вуха та хвіст. Зазвичай ці частини тіла є дуже активними в собак. Якщо ви помітили, що собака опускає вуха або не виляє хвостом, це може означати, що пес відчуває біль або дискомфорт.
Дослідники вважають, що за допомогою хвоста улюбленець може сигналізувати про біль, страх або стрес. Тому звертайте увагу навіть на найменші знаки, які може подавати вам ваш чотирилапий друг.
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