Як зрозуміти, що ваш собака страждає від болю: важливі сигнали

Як дослідники визначили ці ознаки

Турецькі вчені з Університету Анкари провели дослідження, опитавши 124 власників собак. Запитання стосувалися того, як собаки проявляють відчуття болю зовні. Виявилося, що 13 із 35 заявлених поведінкових показників присутні у відповідях власників собак.

Автори дослідження вважають, що собаки використовують деякі підказки, щоб попередити власників про те, що їм боляче. Згодом люди починають сприймати ці підказки й навчаються за поведінкою визначати, що улюбленцям необхідна допомога.

Варто зазначити, що собаки та кішки намагаються приховати свій біль. Це захисна реакція нервової системи, тому розпізнати ознаки болю може бути не так просто.

Які ознаки викажуть біль у собаки

Зверніть увагу на ці сигнали:

зниження загальної активності

надмірне вилизування частин тіла

зниження деяких видів соціального спілкування

опір при ходьбі та вставанні

ускладнення повороту в обидві сторони в положенні лежачи

скутість при ходьбі

надмірний свербіж

надмірне кусання різних частин тіла

Найточнішими дзвіночками є вуха та хвіст. Зазвичай ці частини тіла є дуже активними в собак. Якщо ви помітили, що собака опускає вуха або не виляє хвостом, це може означати, що пес відчуває біль або дискомфорт.

Дослідники вважають, що за допомогою хвоста улюбленець може сигналізувати про біль, страх або стрес. Тому звертайте увагу навіть на найменші знаки, які може подавати вам ваш чотирилапий друг.